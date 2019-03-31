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重獲自由90％建築卻遭破壞　她只有2小時能用電：想要ISIS回歸

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▲▼2017年3月，一名男子抱著孩子哭泣，當時伊拉克北部城市摩蘇爾（Mosul）遭到極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）攻佔。（圖／路透）

▲2017年3月，一名男子抱著孩子哭泣，當時摩蘇爾遭到攻佔。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

伊拉克北部城市摩蘇爾（Mosul）2014年遭極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）攻佔，直到去年7月才被伊拉克軍隊解放。然而，摩蘇爾的許多房屋至今依舊呈現毀壞狀態，育有3名孩子的母親艾伯拉姆（Yaazi Ibrahim）住在充滿泥土的住處；她的朋友感嘆，「在ISIS佔領下的生活更好。」

英國第四台（Channel 4）報導，艾伯拉姆平常必須完全依賴食物上的援助，才能勉強飽肚，她的家曾被戰爭摧毀，如今看起來相當簡陋，她的一位朋友抱怨，「政府為我們做了什麼？我們2個月都沒拿到食物配給。他們（政府）給了我們2小時的電力，接著切斷，我們很疲憊。」

摩蘇爾原本是伊拉克第二大城市，2014年被ISIS攻佔，當時引起全球討論，直到去年7月，在伊拉克軍隊的對戰下才得以解放。不過，戰爭期間，這座城市每天遭到自殺式炸彈、空襲與砲火等襲擊，90％的醫院、數十所學校以及舊城區域都面臨嚴重破壞。

現在，摩蘇爾民眾缺乏水、食物，也沒有真正可靠的避難所。救援單位估計，若想回到昔日的光榮，至少需要5年時間重建並花費500億美元，光是處理基礎設施的部分就要10億美元。

摩蘇爾東部的條件比較艱難，西部則比較好轉，雖然有人想念ISIS，但不是每位民眾都呼籲極端組織回歸。薩迪（Saadi Mohammed）就住在西部，她形容過往的生活充滿恐懼，如今ISIS離開了，她想送女兒去讀書。

ISIS攻佔期間通常會實施嚴格的舉措，包括禁止吸菸、跳舞、音樂、藝術等，民眾與現代生活脫軌，無法接觸網路與手機。此外，恐怖份子放火燒圖書館、搗毀文物，同時打擊LGBT族群與婦女。

摩蘇爾的重建之路還很漫長，不過已有些進展，有博物館就舉辦當代藝術展覽。外界則擔憂，即使ISIS失去領土，依舊會透過自殺式攻擊等方法構成威脅。

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關鍵字：伊拉克,ISIS

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