華聞快遞／大陸未成年網路普及率破九成

▲大陸未成年人網路普及率突破九成。（圖／CFP）



《北京》大陸未成年人網路普及率破九成

《2018年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》日前發布，報告顯示，當前中國未成年網民規模為1.69億，未成年人的互聯網普及率達93.7%，明顯高於同期全中國人口的互聯網普及率（57.7%）。（人民日報）

《天津》天津：集裝箱貨車優惠首日 24小時減免高速通行費近8萬元人民幣

天津市交通運輸委指出，25日零時至24時，共有來自全中國930輛次集裝箱貨運車輛成功享受到通行費「打折」優惠，減免通行費達78,805元（人民幣，下同），其中國V及新能源車輛占到了78%。（天津日報）

《北京》北京54.79億元市級財政扶貧資金撥付到位

為助力打贏脫貧攻堅戰，北京的步伐越來越快，北京市扶貧支援辦27日指出，2019年北京投入的54.79億元市級財政扶貧資金，目前已全部撥付至受援地，比2018年提前了2個月。（北京日報）

《河北》前兩個月河北省機電產品出口同比增長11.2%

石家莊海關統計指出，前兩個月，河北省機電產品進出口155.2億元，同比（下同）增長0.8%，其中出口125.6億元，增長11.2%；進口29.6億元，下降27.8%。（河北日報）

▲遼寧棚改小區改造請居民參與監督。（圖／CFP）



《遼寧》遼寧100個棚改小區改造請居民參與

遼寧4月底前全省100個早期棚改小區配套設施及房屋維修改造工程將全部開工，2019年底前，將完成房屋主體、小區內配套設施維修改造及小區環境整治提升，並聘請居民代表參與施工過程實施監督，確保施工過程無差錯。（遼寧日報）

《江蘇》江蘇12個省級重點幫扶縣區2019年將全部「摘帽」

江蘇省人民政府27日指出，截至2018年底，江蘇累計有199.4萬年收入6000元以下建檔立卡低收入人口實現脫貧；2019年，江蘇省將全力推進脫貧攻堅，確保12個省級重點幫扶縣區全部「摘帽」。（人民日報）

《浙江》到2018年底 3715家浙企結對3746個村

大陸全國工商聯推進實施鄉村振興戰略現場會26日至27日在浙江安吉召開，截至2018年12月底，全省3715家企業結對3746個薄弱村，實施幫扶項目3207個，到位資金11.24億元，扎實確保鄉村振興。（浙江日報）

《廣東》2019深圳花展5天迎客超26萬

深圳市城管局指出，2019深圳花展自22日開幕至26日16時，共接待遊客計逾26萬人次，花展舉辦了精彩紛呈的活動，2000名「美麗深圳」志願者參與志願服務活動。（深圳特區日報）

▼2019深圳花展5天迎客超26萬。（圖／中新社）

