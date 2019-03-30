閃電系女娃坐救護車！　接生消防員：才看見頭就出來

▲新竹縣消防局30日在救護車上緊急接生一名女嬰。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東鎮一孕婦30日凌晨開始陣痛進入產照，家人請求119派救護車送醫院生產，行經馬偕醫院途中，產婦劇烈疼痛，車上救護人員根據經驗判斷產婦是急產，立即充當產婆為產婦接生順利產下一女嬰，前後過程不到2分鐘，母女均安。

新竹縣消防局表示，34歲陳姓孕婦是第2胎、懷孕34週，預產期在5月6日，只是30日凌晨陳婦在家上廁所時發現羊水破裂，才緊急打電話給119求救，新竹縣消防局救護員舒季軒、莊魏豪、劉人豪到場後評估便引導她上擔架床送醫。只是就在接近醫院時陳婦卻突然表示腹痛加劇而且有排便感，消防員低頭一看，寶寶的頭已露出，隨即拿出醫療器械引導產婦分娩，由於母親是經產婦，因此全程不到2分鐘，女寶寶就順利娩出。

嬰兒順利產出後，消防員立即檢查嬰兒生命徵象及是否臍帶繞頸，使用臍帶夾夾住臍帶兩端，利用治療巾為嬰兒擦拭及保溫鋁箔包覆嬰兒以防失溫，並以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道，處置完成後立即將母嬰兩人送達新竹馬偕醫院，圓滿達成急產救護任務。

值得一提的是，此次負責接生的二重消防分隊隊員莊魏豪工作才1年，第一次在救護車上執行接生，過程不慌不忙，莊魏豪坦承一開始還是有些緊張，但當時腦海反復回想訓練時的每個動作，就是希望能順利完成任務。

另一名救護員則是役男劉人豪，他表示知道孕婦胎頭已露出需要接生後非常緊張，所幸平時訓練時就與學長培養默契與技術，才能在那危急時刻順利協助接生，在看到寶寶被抱出來的那一刻，感受到新生兒的喜悅，心中充滿了感動。



消防局也向準爸爸準媽媽們呼籲，即將臨盆的孕婦應隨時注意自身安全及生產跡象，如有陣痛不適可通知消防局救護人車前往協助，以確保順利生產。若遇急產且已經產出，建議採取先找乾淨的布將新生兒擦乾並以毛巾或毛毯包覆保暖，並同時注意新生兒是否有哭鬧、手腳是否有動作並維持呼吸道暢通。如果產出後無哭鬧，可摩擦新生兒背部或刺激新生兒腳底板，千萬不要倒吊新生兒打屁股。臍帶也不可自行剪斷，避免感染，且院外產出有感染風險，一般婦產科診所無法處理，建議民眾應盡速送往有產科急診醫院。

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