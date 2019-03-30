男子嫌救護車警報器太吵竟抓狂　拿花盆砸車洩忿

▲32歲王姓男子，嫌救護車警報器聲響太吵，竟趁救護車經中西區南門與南寧路口時，除動手怒拍車前引擎蓋外，再持花盆怒砸擋風玻璃，持拖把砸車頭洩忿，被警方查獲依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

32歲王姓男子，嫌救護車警報器聲響太吵，竟趁救護車經中西區南門與南寧路口時，除動手怒拍車前引擎蓋外，再持花盆怒砸擋風玻璃，持拖把砸車頭洩忿，經救護員報警到場查處，警方王男逮捕帶回偵辦，發現王男領有身心障礙手冊，王男辯稱是耍救護員而已，全案偵訊後仍依妨害公務、毀損罪嫌送辦。

市警二分局警方說，台南市消防局南門分隊救護車，3月29日晚上行經中西區南門與南寧路口時，竟遭陌生男子攻擊，該車是執勤後返回分隊途中，遭王男徒手拍打引擎蓋，救護人員耽心發生事故立即回報119勤務中心，119擔心第一線救護員安全，提醒救護員注意，也立即通報110派員警前往協助。

惟當救護員下車戒備時，王男又持花盆丟擲救護車的擋風玻璃，且持拖把砸向車頭，再三砸車洩忿，隨後二分局警網到場，將王男逮捕帶回偵辦，警方發現王男領有身心障礙手冊， 即請法扶律師到場協助調查。

王男向警方表示，因救護車太吵才會砸車；他承認打救護車，有人報案後就把他帶回來，他是要找救護員玩。據警方調查，王男領有身心障礙手冊，之前也曾因不爽怒砸ATM出氣，這次則找上救護車。王男還揚言，如住在鐵路旁，火車太吵他也會「照砸」。

消防局指出，還好該部救護車已完成勤務返隊途中，否則將會影響救護任務，恐怕波及無辜造成意外，這種行為實不足取。全案偵訊後依妨害公務、毀損罪嫌移送法辦。