2020年是最後一次民主選舉？　華郵記者憂：台灣變香港

▲羅金認為北京正從多方面對台灣施壓。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

海峽兩岸近年的互動逐漸升溫,尤其高雄市長韓國瑜拜訪中國大陸駐港最高機關中聯辦引發熱議。長期關注兩岸事務的《華盛頓郵報》專欄作家羅金(Josh Rogin)則撰文指出,在台灣內部隨處可見北京影響的痕跡,他認為美國應該要有所作為,正視台灣所面臨的民主危機,「否則2020年可能是台灣最後一次有意義的選舉。」

羅金認為,中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會就明確表示,「一國兩制」在台灣的具體實現形式,等同試圖打破兩岸現狀。羅金在報導中引述陸委會副主委陳明祺的話,如果國民黨重新掌權,2020年以後的台灣選舉將轉為香港模式,「2020年可能是台灣最後一次有意義的選舉,2020年將是統一的開始。」

“Washington must wake up to the danger of China’s massive effort to infiltrate, undermine and eventually abolish Taiwan’s democracy.” https://t.co/e5rgUxZgKO My report from Taipei @PostOpinions