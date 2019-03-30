大林慈濟醫院失智講座　如何與長輩互動最關鍵

▲▼ 大林慈濟醫院失智症家屬座談，學習如何與失智長者互動。（圖／大林慈濟醫院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大林慈濟醫院失智症中心舉辦失智症病友會暨家屬支持團體活動，除了邀請園藝治療師帶領老人家動手做插花及做平安包外，失智症中心主任曹汶龍醫師也與家屬彼此交流照顧經驗，學會與長輩互動才是相處關鍵。

曹汶龍提醒家屬們，與失智症長者互動要懂得方法，當失智長者對於時間、空間認知錯誤的時候，要了解那不是他的錯，不能和他講道理，要學會換一個老人家熟悉的時間和空間，來與他們互動。

大林慈濟醫院失智症中心每三個月會舉辦一次病友會，這次的活動邀請具有園藝治療師資格的醫院同仁廖芳卿，指導失智老人家們動手插花及做平安包，傳達愛與平安的感覺。長者們在老師和同仁的指導協助下，動手完成一盆盆美麗的插花作品。

曹汶龍邀約家屬們分享照顧經驗建議，最好有固定人來照顧失智長輩，因為環境常常變化，會讓老人家沒有安全感。

另外，失智症猶如轟炸機轟炸大腦，炸到哪一區，哪一區的功能就不行了，有時候老人家對於時間或地點認知錯誤，家屬要了解那不是他的錯，是他那一塊的功能已經失去了，所以要懂得怎麼轉移話題、轉移空間、轉移時間，轉換一個老人家熟悉的時間和空間來跟他對話。有時也可以用行動來和他們對話。

照顧老人家要隨時注意他的行為、講話，將來可以用他說過的東西來與他交流，這些是他還保留的記憶，更容易與他互動。