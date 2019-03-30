台藉社區助理「會繼續留任」　村民「發動捐錢」要代繳罰鍰

▲符坤龍因擔任社區主任助理，被內政部開罰。（圖／翻攝海滄區委宣傳部）



記者蔡紹堅／廈門報導

內政部29日依《兩岸人民關係條例》對在廈門海滄區擔任台籍社區主任助理的兩名台灣人開罰10萬元，並呼籲還在任職的社區助理應主動離任。據《ETtoday新聞雲》了解，被罰當事人打算提出行政訴訟，而其它社區助理也傾向留任；此外，當地村民、居民聽說開罰的情況後，都表示會力挺，甚至已計劃組織民間捐款，代繳罰鍰。

任職於海滄區的社區助理告訴記者，開罰的消息傳出後，很多人的心情都明顯受到影響，除了怕被罰款外，最擔憂的，就是在台灣的家人會有壓力，「先前陸委會指出違法時，就有一些人離職，有的是家人極力勸阻，有的則是不想讓家人擔心。」

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

雖然有少數人離職，但大部分人還是選擇留下來任職，受訪者表示，一方面是，工作進行的很順利，有很大的發揮空間，就此放棄非常可惜，「這份工作是要徵選、面試的，選上以後，是採約聘的方式，一次簽約2年、3年，還要經試用期、考核，大家都是經過一番努力才爭取到的。」

另一方面，則是當地村民、居民的大力相挺，願意對相關裁處提供各種協助，「像這次有人被開罰後，就有居民計劃要組織捐款活動，幫忙代繳罰鍰，還有一些兩岸律師願意提供法律上的協助，幫忙打行政訴訟，這等於是一顆定心丸。」

▼內政部次長陳宗彥。（圖／資料照）

此外，受訪者也再次喊冤，希望內政部、陸委會能聽聽他們的意見，不要刻意為難年輕人，「《兩岸人民關係條例》是規定不能在大陸的黨政軍機關任職，但聘僱我們的單位不是大陸的政府機關，是當地的企業，這樣也違法嗎？我們覺得內政部並沒有解釋清楚。」

受訪者強調，他們的工作內容非常單純，就是基層的社區營造，平常接觸的也是社區居民、志工，根本不涉及政治活動，「台灣在社區營造的經驗比較豐富，我們到當地發揮長才，跟居民、志工合作，大家一起把社區建設的更好，這若換成在台灣，就是社區營造、社區發展協會的幹事，是很平常的事情。」

最後，受訪者坦言，自己會繼續任職，不會就此放棄，尤其是有了當地村民、居民的支持，信心更是增加不少，「很多人知道開罰的消息後，心情本來很低落，但聽說村子、社區的大家都這麼相挺，真的很感動、很窩心，現在就是專注在工作上，盡量不想太多。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）