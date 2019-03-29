開罰玩真的！台籍社區助理轉趨低調「怕喊冤反被盯上」

▲被開罰的李佩珍曾出席「海峽論壇」相關活動，並上台演說。（圖／翻攝自《海峽衛視》微信公眾號）

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門海滄區台籍社區主任助理先前被陸委會指違法，主管機關內政部29日正式對其中兩人裁處新台幣10萬元罰鍰。《ETtoday新聞雲》稍早訪問數名尚在海滄區任職的台籍社區主任助理，大部分人都不願多談，希望低調行事，但也盼內政部、陸委會能給他們說明的機會，因為所從事的工作確實與「黨、政、軍」無關。

《ETtoday新聞雲》先前就採訪過多名台籍社區主任助理，當時大部分人都願意受訪，期望能透過媒體發聲，澄清工作內容真的與政治無關，並且，也相信內政部會參考他們的意見，不會依照《兩岸人民關係條例》來開罰。

不過，29日內政部對其中兩人（李佩珍、符坤龍）開罰後，許多原先抱持樂觀態度的人，現在都轉趨低調，只簡單表示，聘僱他們的不是黨政軍機關，而是第三方公司，工作內容更與政治活動無關，希望內政部、陸委會參考他們的意見，不要為難。

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

少數願意受訪的人則告訴記者，其實台籍社區主任助理好幾年前就有了，從事的工作也很單純，是直到近期才被關切，應該是受台灣目前的政治氛圍影響，「之前就有人在任職了，2014年、2015年都沒事，但現在就一直說我們違法，甚至有人已經被罰了！」

受訪者還說，先前還會有人想出來說明，或透過媒體澄清，但今天開罰後，也算是知道內政部的態度了，既然說了也沒用，那還是低調一點，「被罰的那兩個人，就是台籍社區助理中最有知名度的，所以大家現在都不太敢出來講了，就是擔心曝光後被盯上。」

談到有沒有考慮離職，受訪者指出，自從陸委會、內政部開始追究此事，他們就明顯感受到壓力，確實也有一些人因此離職，但多數人還是傾向繼續任職，一方面是，工作的情況非常順利，的確有很多可以發揮的空間；另一方面是，在大陸好不容易站穩腳跟，離職的話，等同放棄先前的努力，「離職的話要做什麼？回台灣嗎？那一切又要從頭開始，人生規劃全被打亂。」

▼內政部次長陳宗彥。（圖／資料照）