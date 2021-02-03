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「阿斯利康」疫苗缺乏老人數據　歐盟各國限定接種年齡

▲▼阿斯利康新冠疫苗預計2月運抵南韓，政府委託軍方負責運輸任務。（圖／路透社）

▲阿斯利康新冠疫苗，因為缺乏老人數據，被歐盟多國限制接種年齡。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

包括比利時在內等越來越多的歐洲國家決定，因為缺乏老人數據的理由，決定「阿斯利康」（AstraZeneca）疫苗的接種年齡，目前包括比利時、法國、德國、奧地利都以這個理由限定接種年齡。

根據CNN報導，比利時衛生部長范登布魯克（Frank Vandenbroucke）2日表示，只有55歲以下的人才能接種阿斯利康疫苗，主要原因是缺乏老年人使用疫苗的數據。

范登布魯克說，雖然美國高級衛生委員會非常明確地指出，阿斯利康是18至55歲人群有很好的效果，但是，它也說沒有足夠的數據表明，接種後對老人有益，如果不確定對老年人也有益處，那麼當然還是建議只對55歲以下的人接種。

比利時將在當地時間3日晚間開會，針對接種策略進行相關審查確認。

除了比利時之外，法國也宣布限制65歲以下的民眾施打阿斯利康疫苗，德國和奧地利也以缺乏數據為由，發表了類似的政策。

歐盟藥品監管機構之前已批准了該疫苗，但沒有年齡限制，歐洲藥品管理局（ European Medicines Agency ）在上個月的一份聲明中說，儘管缺乏數據，但仍有望對老年人提供保護力。

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