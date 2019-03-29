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根本臉部保養救星！10種凡士林妙用　家中必備萬用膏

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生活中心／綜合報導

便宜還是有好貨！有時「嘴唇破」、「手指裂」還是「臉部太乾燥」相信一般人都會拿凡士林塗抹，老早就成為每個家庭必備的萬用膏。不過你知道嗎？除了在乾燥天氣派上用場外，其實還有很多小用途，是甚麼神奇妙招，讓這罐小東西成為所有女孩子必放身上的法寶呢！

▲女孩，傷心 。（圖／翻攝自pixabay.com）

▲根本臉部保養救星！10種凡士林妙用，家中必備萬用膏。（示意圖／pixabay）。

1.增長睫毛、梳理眉毛
睫毛、眉毛都是女人很在意的部位！如果本身就是屬於睫毛短的人，可以試試看用棉花棒或乾淨的刷睫毛刷子，沾取適量的凡士林，塗抹在睫毛根部，長期下來會發現睫毛變長，還會很健康喔！但也切記別塗太多，不然會長脂肪粒。
另外也可以在睫毛膏刷子上塗凡士林，用來梳理眉毛，這樣會讓眉毛更容易定型，也會讓顏色看起來深一點，如果常被說「無眉」，就快試試看！

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▲沾取適量的凡士林，塗抹在睫毛根部，長期下來會發現睫毛變長喔！（圖／達志示意圖）

2.清理眼妝
可以當卸妝、卸假睫毛的好幫手！使用棉花棒抹點凡士林，在假睫毛連接眼皮處塗上少量，做到卸除眼妝、深層清潔同時也可以使肌膚潤澤、不傷皮膚！

▲睫毛。（圖／pixabay）

▲凡士林可做到卸除眼妝、深層清潔。（示意圖／pixabay）。

3.去除黑頭粉刺
這招太神奇！用凡士林去除黑頭的步驟很簡單：首先清潔臉部，然後把凡士林按摩在鼻子上(可厚塗)，再敷上保鮮膜(建議可以邊洗澡邊熱敷鼻子)，大約30分鐘後，就可以撕掉保鮮膜，用棉花棒輕輕推，這樣黑頭粉刺就會擠出來！

▲▼就讓皮膚科醫師幫你神解答！地方網友最常問卦的「11個粉刺毛孔Q&A」詳解在這裡！（圖／bella儂儂提供）

▲網友激推凡士林去黑頭粉刺法。（圖／bella儂儂提供）

4.眼妝底霜（粉底液+凡士林）
將凡士林加入一點點粉底液，可以充當眼妝底霜，讓眼線保持更好、眼影顏色持續更久。如果眼霜也剛好用完，別擔心！凡士林替代一下也可以！

5.保護牙齒避免染色
出門一定要擦唇膏的你，是不是很常在外頭一直補唇色，但只要沒注意就會沾到牙齒，現在有個小方法來教你，建議擦口紅時，可先在牙齒上塗點凡士林，這樣口紅就無法附著在你的牙齒上了！

牙刷,牙齒,牙線,牙間刷。（圖／達志／示意圖）

▲保護牙齒避免染色。（圖／達志示意圖）

6.染髮保護肌膚
可以在染髮時，塗抹一些凡士林在髮際線上，省下不小心將染劑碰到皮膚的困擾，像在耳朵周圍、額頭或後頸都可以，這樣洗頭時也可以輕鬆把不小心碰到顏色的地方洗掉。

▲頭髮,髮香噴霧。（圖／pixabay）

▲▼頭髮毛躁不堪，建議可以塗抹凡士林在髮尾，保持秀髮柔順。（示意圖／pixabay）。

7.改善髮尾毛躁
常染燙頭髮的人一定要知道！如果髮尾顯得毛毛不聽話，建議可以塗抹凡士林在髮尾，可以讓頭髮柔順保溼。

8.香水味更持久
很多人噴香水，都覺得味道一下下就沒了！其實大家可以在噴香水前，在想噴的部位塗上凡士林再噴，會讓迷人香味持續更久喔！

9.鞋漬、其它污漬
質感皮件不好保存又怕髒，如果不小心沾到污漬的話，沒關係！用棉花棒塗凡士林，接著用溼布慢慢輕搓，汙漬就會消失。

▲鞋子。（圖／達志影像）

▲用棉花棒塗凡士林，接著用溼布慢慢輕搓，汙漬就會消失。（圖／達志示意圖）

10.木質傢俱保養
可以利用過期的凡士林來塗抹家中的木質家具，先讓抹布上佈滿凡士林，然後直接擦拭，老家具也會像新的一樣，同時還能省下不少錢！

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關鍵字：凡士林,乾燥,天氣,保養,黑頭粉刺,睫毛,眉毛

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