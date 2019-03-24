蘆洲封街湧上萬黑衣人！前天道盟主「瘋濟公」公祭　警帶回35少年調查

記者陳以昇／新北報導

台灣黑幫天道盟第三任盟主綽號「瘋濟公」的蕭澤宏，因肺腺癌病逝，享壽69歲，24日在新北市蘆洲區封街舉行公祭，前來弔念的黑衣人將近萬人，警方出動404名警力，荷槍實彈在現場嚴陣以待，盤查882名黑衣人，其中發現未成年少年35人，均帶回分局調查，儀式在下午近5時許結束。

▲ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭。（圖／記者陳以昇攝）

24日下午2時，台灣三大黑幫之一的天道盟第三任盟主，綽號「瘋濟公」的蕭澤宏，因肺腺癌過世，公祭在蘆洲區三民、中正路口封街舉行，不到下午1時，現場已經聚集近萬人，連民進黨立委余天、統促黨張安樂等人也前來弔念這名大哥。

▼ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭。（圖／記者陳以昇攝）

警方表示，今天總共動員三重、海山、刑大、保大、少年隊等單位，共計404名警力，在各個路口、捷運站、高樓設有監控點，還動用空拍機監控現場，在攔檢盤查出入公祭現場人員身分，總計攔查動員而來的遊覽車37部、盤查882名黑衣人，其中發現未成年少年35人均帶回分局調查。

▼ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，立委余天也到現場 。（圖／記者陳以昇攝）

公祭在下午4時許結束，由親友捧著遺照、骨灰罈坐上禮儀車，後方跟著數千名黑衣人，緩緩步行在中正路上，警方也進行周遭交通管制，送行隊伍到了區公所前，才慢慢解散，禮儀車前往台北市民權東路上的禮儀公司。

▼ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，統促黨張安樂也到現場 。（圖／記者陳以昇攝）

▼ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，近萬名黑衣人前來弔念這位大哥 。（圖／記者陳以昇攝）