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快衝一波！Street Churros天母二代店　吉那輕食甜點再進化

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▲韓國超人氣排隊美食Street Churros· 吉那圈二代店。（圖／記者浦靖祤攝）

韓國超人氣排隊美食Street Churros吉那圈概念二代店開幕。（圖／記者浦靖祤攝，下同）

消費中心／台北報導

擁有超高人氣的IG打卡名店，韓國排隊美食Street Churros·吉那圈專賣店，在台北天母商圈開設全新概念二代店，除了結合庭園悠閒風格讓用餐更愜意，在餐點上也推陳出新，包括口感超豐富的韓式吉那漢堡，還有使用梅諾卡冰淇淋製作的吉那冰淇淋夾心「Ice Yo-Yo」等多樣人氣美食，讓消費者嚐鮮。

▲韓國超人氣排隊美食Street Churros· 吉那圈二代店。（圖／記者浦靖祤攝）

韓式吉那漢堡和希臘吉那捲餅都是新推出的輕食餐點。

Street Churros·自2016年進軍台灣後，主打現點現炸吉那圈，吉那圈外酥內Ｑ的美味口碑，瞬間在年輕消費族群掀起朝聖打卡熱潮，人氣居高不下，經過一年多的調整及籌備，全新概念二代店從裝潢到餐點，都與一代店都有明顯不同，餐廳外牆上特地邀請非洲彩繪師，彩繪出生動的非洲動物聚餐圖，相當吸睛。

▲韓國超人氣排隊美食Street Churros· 吉那圈二代店。（圖／記者浦靖祤攝）

▲▼天母概念二代店設有戶外庭院用餐區，非洲彩繪塗鴉充滿悠閒氛圍。

▲韓國超人氣排隊美食Street Churros· 吉那圈二代店。（圖／記者浦靖祤攝）

Street Churros·副社長黃榆芯表示，「會選擇在天母開設二代店，主要是希望能呈現比較輕鬆悠閒的氛圍給消費者，消費者可以在我們的戶外庭院享用食物。這裡有很多的外國人士，對吉那圈的接受度很高，我們在二代店推出了多款鹹食餐點，像是希臘吉那捲餅，是將吉那薯條和捲餅結合，再搭配獨家研發的薄和優格醬，加上新鮮蔬菜和煙燻雞胸肉，吃起來相當清爽，韓式吉那漢堡也很受歡迎。」

▲韓國超人氣排隊美食Street Churros· 吉那圈二代店。（圖／記者浦靖祤攝）

吉那冰淇淋夾心「Ice Yo-Yo」口感層次豐富。▼新品「雙潶濃郁吉那圈」以現炸吉那圈製作。

▲韓國超人氣排隊美食Street Churros· 吉那圈二代店。（圖／記者浦靖祤攝） ▲韓國超人氣排隊美食Street Churros· 吉那圈二代店。（圖／記者浦靖祤攝）

甜點部分這一次推出了「雙潶濃郁吉那圈」新口味，還引進了南歐知名品牌，以口感滑順與天然清新香氣著稱的La Menorquina梅諾卡冰淇淋，將吉那圈麵皮下鍋酥炸，夾上La Menorquina冰淇淋製作的「Ice Yo-Yo」，多層次口感與冰淇淋滑順入口即化，冰與熱的搭配口感令人驚艷，冰淇淋口味選擇高達數十種，喜歡吃甜點的民眾可不要錯過了。

Street Churros天母店

地址：士林區天玉街38巷18弄6號

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關鍵字：Street Churros,吉那圈,甜點,韓國美食,La Menorquina

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