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2019春季冰品冷飲推薦 ！臺虎精釀「招桃花水果酒」、31冰淇淋「法式烤吐司冰淇淋」

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3月逐漸回暖的天氣，除了一直不間斷的甜點新品外，V編也發現各家品牌也陸續推出冰品、冷飲新品，所以這個月開始，V編會繼續幫大家同步整理最新、最夯的冰品、冷飲，讓大家想喝什麼、想吃什麼，看VOGUE就可以知道！現在就來看看目前的品牌新品吧！

包括31冰淇淋「法式烤吐司冰淇淋」、Haagen-Dazs x To b. by agnes b.「聯名雪糕組」、全家「果汁牛乳霜淇淋、雪碧Zero汽水、雪碧汽水鹹檸檬口味」、珈琲鑑定士「黑咖啡、微糖咖啡、無糖拿鐵」、紅茶花伝「皇家奶茶、皇家紅茶」、臺虎精釀「招桃花水果酒」等，想喝點沁涼冰冷飲的人絕對要持續關注。

31冰淇淋

去年底回歸台灣市場的31冰淇淋迎接新的季節也推出春季限定「法式烤吐司」口味的冰淇淋，以香草冰淇淋為基底，配上鬆軟的法式烤吐司，再淋上大量楓糖漿，冰淇淋中還帶有肉桂香，宛如來到法國般優雅愜意。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

林口店
地址：新北市林口區文化三路一段356號2樓
時間：週一－週四 11:00-21:30；週五 11:00-22:00；週六、日 10:30-22:00

微風南山艾妥列店
地址：台北市信義區松智路17號4樓　
時間：週日－週三 11:00-21:30；週四－週六 11:00-22:00

台中港店
地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號1樓
時間：11:00-21:30

Haagen-Dazs x To b. by agnes b.

超人氣的Haagen-Dazs竟然與時尚聯名啦！這次攜手To b. by agnes b.打造春天限定兩款雪糕「愛情告白- To b. with you在一起BAR」、「友情約定- To b. your BFF與我分享BAR」，將Haagen-Dazs的花甜滋味與To b. by agnes b.的經典圖騰結合，設計出巴黎瑪黑區女孩的俏麗鮮活形象，並在外盒上印上極具代表性的波爾卡圓點、線條等幾何美學，以及手繪愛心、口號標語等，讓女孩們在春天吃冰的同時也能增添時尚氣息。

至於口味，愛情款選用「茉莉覆盆子石榴雪糕」與「草莓雪糕」，象徵曖昧不明又甜蜜的粉紅心境

友情款則推出「橙花雪糕」與「淇淋巧酥雪糕」，象徵溫暖熱情又充滿趣味的氛圍。 其中「茉莉覆盆子石榴雪糕」與「橙花雪糕」更是Haagen-Dazs今年春天全新的口味，前者為酸甜覆盆子果乾與濃郁白巧克力相結合，裡面包裹茉莉花覆盆子石榴冰淇淋，吃起來散發出清新花果香氣；後者為橙花香甜中融入佛手柑醬，外層用香濃牛奶巧克力與杏仁脆粒包覆，吃起來口感更升級。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3月13日起，「愛情告白- To b. with you在一起BAR」（NT$179）在全台7-11門市限定販售，還推出與雪糕同款設計的筆記本可加購NT$299獲得；「友情約定- To b. your BFF與我分享BAR」（NT$179）則在全家便利商店販售；此外，兩款雪糕組還可於指定To b. by agnes b.專櫃（板橋大遠百專賣店）、agnes b. cafe（101購物中心、信義誠品、微風本館、京站時尚廣場、桃園統領廣場門市）購買。限定門市還會設有專屬展示冰箱，高達190公分的巨型雪糕造型，螢幕上會顯示波爾卡圓點與條紋的動態影片，讓品牌的活力氣息直接出現在大家面前。

全家

說到冰品、冷飲的新品，便利商店絕對是首選！全家最近走復刻風，將大家兒時記憶裡的果汁牛乳設計成冰淇淋，打造「果汁牛乳霜淇淋」（NT$39），香濃的奶香配上冰涼滋味，裡面吃得到芒果、鳳梨等樹種果汁調和而成的味道，絕對是這個季節炎熱時候的降溫首選。另外，全家也悄悄引進低熱量又暢快的「雪碧Zero汽水」與獨家開賣港式經典飲品「雪碧汽水鹹檸檬口味」，雖然不是當地喝的七喜，但雪碧配鹹檸檬的滋味也能讓台灣民眾喝到與眾不同的感覺。「果汁牛乳霜淇淋」將於3月15日6間門市（高雄美新店、高雄新樂店、高雄實踐店、成都店、福林店、中賓店）首賣，3月20日全台門市同步上市。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

珈琲鑑定士

全新100%原裝日系罐裝咖啡「珈琲鑑定士」，名稱源於日本最具權威性的咖啡檢定制度，這次來台上市共推出3大系列，分別為黑咖啡、微糖咖啡及無糖拿鐵。「黑咖啡」嚴選味道濃烈的衣索比亞產摩卡咖啡豆為基底，喝起來順口並蘊藏咖啡豆的烘焙香氣，還會伴隨果香餘韻；「微糖咖啡」採用100%阿拉比卡咖啡豆，講究先烘焙後混合，再融合淺焙瓜地馬拉咖啡豆的香氣及深焙巴西與新幾內亞咖啡豆的芳香，喝起來奶香濃郁，是帶有微甜滋味的咖啡；「無糖拿鐵」則將濃醇乳香與咖啡完美比例調配，無添加砂糖，在只有咖啡與牛奶的融合下，呈現柔順的咖啡口感，適合不想有健康負擔的人飲用。「珈琲鑑定士」將於3月15日在全聯首賣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

紅茶花伝

在日本擁有超高人氣的「紅茶花伝」首度由可口可樂引進來台，推出「皇家奶茶」（NT$27）與「皇家紅茶」（NT$22）兩種口味。品牌選用來自斯里蘭卡高海拔山區的手摘汀布拉茶葉，相較於機器摘採，百分之百手摘茶更能完整保存茶葉外觀與茶香，搭配恰到好處的甜度比例，調製出皇家奶茶與皇家紅茶的迷人風味。

「皇家奶茶」包裝以白底金葉襯托出具尊榮感的藍色瓶標，加上如皇冠頂般的瓶身壓紋，更增添品牌質感，喝起來不僅甘醇不甜膩，還散發出汀布拉茶優雅的香氣。

「皇家紅茶」則以搶眼的紅色包裝，佐以金色勾勒的茶葉圖樣，完整呈現皇家風範，喝起來其清新甘甜的口感，宛如置身斯里蘭卡的大自然中。「紅茶花伝」於3月13日起於全台各大通路上市。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

臺虎精釀

總是會推出各種造型比口味還吸睛的臺虎精釀這次又推出許多女孩們喜歡的「招桃花水果酒」（NT$69），設計此款飲品的靈感來自其釀酒原料「水蜜桃」、「洛神花」，加上基底蘋果酒釀製而成，洛神花為酒液染上了浪漫的顏色，水蜜桃濃郁的香氣和多汁感受，再結合爽口微酸的蘋果滋味，讓人感受到甜而不膩的迷人果香。

至於瓶身設計則以「月下老人」作為主題，搭配充滿春天感的浪漫粉紅色，讓人感覺獲得了滿滿幸福能量。「招桃花水果酒」即日起於全台7-11獨家首賣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com

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