2019春季甜點推薦 Vol. 2！BAC「迪士尼櫻花季蛋糕」、金帛手製「奶茶冰山」

3月正是換季的月份，各家甜點名店的推陳出新也越來越快速，除了陸續推出的櫻花季外，抹茶季也悄悄攻陷大家的甜點胃啦！V編一樣繼續為大家收集各家誘人的人氣甜點，包括BAC「迪士尼櫻花季蛋糕」、KitKat「「紅寶石巧克力」、九州鬆餅「法式抹茶可麗」、辻利茶舖「辻利濃茶卷、綿綿卡布抹茶」、金帛手製Kinber Made「奶茶冰山」等，讓大家換季之時，也能吃個甜的療癒一下。

BAC

已經連續聯名兩波米奇米妮的BAC再度攜手迪士尼櫻花季，推出「湯種吹雪蛋糕」，更加碼打造白色情人節的應景禮物「白色戀人手工白玫瑰蛋糕」。「迪士尼櫻花季湯種吹雪蛋糕」（NT$450）從外盒的粉嫩設計就讓人目不轉睛，打開來可以看到印有Q版米奇米妮的櫻花季限定圖騰，超萌的表情立刻融化大家，至於蛋糕本身是由BAC甜點師特製彈嫩的湯種蛋糕，在海綿蛋糕中夾入大量的濃厚北海道鮮奶油，吃起來感覺得到爆乳的醇香卻不膩口，迪士尼控絕對要手刀收藏。「迪士尼櫻花季湯種吹雪蛋糕」從3月1日起開賣，限量2,000顆，現場供貨，賣完為止。

另外一款「白色戀人手工白玫瑰蛋糕」（NT$799／3.5吋）走的則是優雅浪漫風格，在看似簡單的海綿蛋糕內夾入百香果奶油乳酪，外層在塗上起司提味，最後在鋪上一片片手工捏製的白玫瑰花瓣巧克力糖霜，與另一半共享這份甜蜜的禮物絕對讓戀情大大加溫。「白色戀人手工白玫瑰蛋糕」僅於3月7日－3月17日期間限定販售，因為是手工製作，建議預訂以免撲空。

台北站前門市

地址：台北市中正區忠孝西路一段38號1樓

電話：02-2388-1420

台北忠孝門市

地址：台北市光復南路240巷23號1樓

電話：02-2771-1480

台北微風北車門市

地址：台北市中正區北平西路3號

電話：02-2331-5177

台中誠品門市

地址：台中市西區公益路68號B1

電話：04-2326-9440

KitKat

巧克力人氣品牌KitKat又要推出新口味啦！這次特別引進世界第4種品種巧克力「紅寶石巧克力Ruby Chocolate」，這款巧克力是由瑞士團隊反覆研究與改良而成，其是用純天然的紅寶石可可豆Ruby Cocoa Bean萃取提煉而成，無添加任何色素，本身就帶有誘人的粉紅色澤，吃起來口感柔順綿密，還具有天然莓果的酸甜滋味，這也是繼1931年雀巢推出白巧克力後，睽違80多年的最新突破。

這款在去年搶先在日韓上市後就廣受歡迎的「紅寶石巧克力Ruby Chocolate」將於3月13日起在全台7-11城市櫻花季獨家開賣，四指包單片售價NT$49。

九州鬆餅

來自日本九州的九州鬆餅隨著春天到來，也在台灣獨家推出期間限定的「法式抹茶可麗」，其依循法式薄餅的概念，用九州自產鬆餅粉抹成薄片而成，再塗上每日現做抹茶紅豆卡士達，折疊後放在淋有抹茶巧克力醬的盤中，再淋上超濃郁的抹茶奶霜醬，一旁還搭配新鮮草莓與香草冰淇淋做點綴。「法式抹茶可麗」於3月4日－5月13日期間限定販售，單點NT$380，套餐NT$490，可自選指定飲料任一杯。

辻利茶舖

愛抹茶的人絕對要知道的「辻利茶舖」迎接即將到來的抹茶季，特別推出「辻利濃茶卷」（NT$680／條，NT$150／片），選用日本的上等抹茶粉，製作出吃起來蓬鬆具有空氣感的日式戚風蛋糕，裡面再加入超濃郁的抹茶鮮奶油，吃起來可以感受到甜味與抹茶的淡淡澀味，不會過於膩口。

至於飲品部分，則一改過去都會推出新創意，辻利茶舖反向思考，將原本的抹茶拿鐵再升級，變成「綿綿卡布抹茶」（NT$150），僅有冷飲選擇，這款飲品以雲朵咖啡為靈感設計，用冰沙機將牛奶打出空氣感的冰奶泡，再加入些許草莓糖漿讓風味多了一點甜味，再倒入現磨抹茶，不僅呈現綠粉的漸層感，喝起來也在茶香中多了一點甜蜜滋味；另外還有對茶飲更了解的人們絕對會愛的「綿綿卡布焙茶」（NT$150），同樣在草莓冰奶泡中加入宇治上等茶粉，因為茶粉的質地不同，這款飲品較抹茶口味更為稀，喝起來更帶有烘焙過的焙茶茶香，而且也從甜味中帶出微微咖啡味的奇妙口感。

台北統一時代店

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號（統一時代百貨台北店B2）

電話：02-2723-8458

時間：週日－週四 11:00-21:30；週五、六與例假日前一天 11:00-22:00

台北忠孝Sogo店

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號（遠東Sogo百貨台北忠孝館B1）

電話：02-2721-6863

時間：週日－週四 09:00-21:30；週五、六與例假日前一天 09:00-22:00

金帛手製Kinber Made

這間位於台中的霜淇淋甜點店有許多創意的招牌甜點，隨著春季到來，金帛手製Kinber Made也以「茶」為主軸，推出新一波創意甜點，包括「奶茶冰山」（NT$180），擁有獨特弱果酸香氣的鐵觀音茶霜淇淋結合原味戚風蛋糕，再淋上焦糖奶茶醬以及台灣人超愛的黑珍珠粉圓，不僅口感豐富，視覺也非常吸睛。

「焦糖U珍奶」（NT$140），一樣使用鐵觀音茶霜淇淋，再淋上細火慢熬的純手工焦糖，搭配黑珍珠粉圓，並點綴巧克力布朗尼小蛋糕與傳統軟Q麻糬，讓台灣人常喝的珍珠奶茶再度變化再升級。

「鯛魚燒系列」（NT$40－50不等），這款金帛手製Kinber Made的招牌商品之一，也推出鐵觀音炒蘋果、焦糖堅果麻糬、特濃抹茶3種新口味，是許多人外帶必吃的點心之一。

「舞茶時光生乳捲」（NT$400），一次擁有柚香金萱、鐵觀音、宇治焙茶3種茶口味，組成前中後的漸層色生乳捲，再以紅玉紅茶蛋糕體包覆，突顯整體茶香的濃郁。「焦糖堅果奶茶」（NT$140），在香醇的紅茶鮮奶上鋪上一層微鹹的海鹽奶蓋，再撒上焦糖拌炒過的碎堅果粒，香濃又充滿許多小細節的味覺變化，很值得一試。

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

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