加強保護犯罪被害人　台北檢警建平台即時提供訴訟協助

▲台北地檢署主任檢察官黃珮瑜28日為犯罪被害保護工作拜會文山二分局。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警單位在重大刑案發生時，除了要追查犯罪，同時要關懷被害人與家屬，協助他們面對後續訴訟，台北地檢署為加強落實犯保工作，由主任檢察官黃珮瑜走訪轄內10個分局，建立聯繫平台，28日完成最後一站文山二分局的拜會行程後，希望未來遇重大刑案，由各分局設置的專責保護官協助，即時轉介犯罪被害人保護協會台北分會，提供被害人或家屬心理與民、刑事訴訟上所需協助。

▲小燈泡命案後，各地警分局設置保護官，專責第一時間關懷並提供被害人與家屬訴訟上協助。（圖為事發時小燈泡靈堂資料照／記者李毓康攝）

2016年小燈泡命案發生後，被害人家屬面對艱澀司法程序時的無助感，引起外界關注討論，各警局因此設置了專責的保護官，制度實施至今近3年，行政院2018年修正「加強犯罪被害人保護方案」，希望被害人或家屬能從接觸的第一個專業人員「警察」開始，獲得所需要的相關資訊。

依《犯罪被害人保護法》規定，犯保對象包括因犯罪行為被害而死亡的被害人遺屬、受重傷者本人及性侵害犯罪行為被害人等，警方保護官除要擔任被害人初期關懷服務，還要通報轉介「犯罪被害人保護協會」，由犯保接手提供後續民、刑事訴訟協助，包括說明、協助了解案件訴訟進度，並視需要安排志工陪伴。

▲北檢主任檢察官黃珮瑜與文山二分局、犯保台北分會成立LINE群組，作為第一時間轉介被害人保護聯繫的平台。（圖／記者劉昌松翻攝）

為從第一線處理刑事案件的警方開始，第一時間啟動犯保機制，黃珮瑜代表北檢，陸續拜會轄內10個分局，並在28日與犯保台北分會主委廖益謙一起完成最後一站、文山二分局拜會行程。

檢方除確認各警分局的被害保護窗口，並以分局為單位，成立保護官與與犯保人員的快速通報LINE群組，希望警方在遇到暴力犯罪導致被害人死亡、重傷害，或是社會矚目的重大傷亡案件時，能立即通知犯保台北分會，檢方也希望更多民眾可以加入成為犯保志工，提供被害人協助。



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