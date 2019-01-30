印度新空軍基地卡住馬六甲海峽戰略要衝　外媒：可監視往返中國船艦

▲印度空軍蘇-30MKI戰機。（圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

印度海軍在安達曼－尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）設立第三座空軍基地，新基地位於群島以北300公里處，設有1公里長的跑道，能確保直升機和巡邏機起降。根據外媒報導，印度軍方還計畫將跑道延長至3公里，以便讓更重型的戰機和遠端偵察機部署到當地，從基地起飛的軍機將可監視往返的中國船隻。

報導提到，由於中國的核潛艇和常規潛艇經常出沒印度洋地區，印度開始在安達曼－尼科巴群島的前沿軍事基地部署新型遠程海上巡邏機和無人偵察機，這是自從二戰結束以來，首次有戰鬥機長期駐紮在該群島。

▼解放軍蘭州號驅逐艦。（圖／CFP）

軍事科學院外國軍事研究部亞非軍事研究室副主任丁皓表示，安達曼和尼克巴群島是印度聯邦的海外屬地，印軍在當地建立基地「是正常軍事行為」；中國軍隊所有走出去的行為是「為了維護世界的和平與穩定」，只是「為了維護自身的海外利益」，因此「不會威脅到任何國家和地區」。

丁皓強調，外界對印度啟用基地「沒有必要緊張」，因為該國習慣將印度洋視為自家後院，對中國海軍的出現「難免會有負面看法」；鑒於印度洋的海盜猖獗，中國海軍前往當地海域不僅是為自身利益「更是為了所有國家船隻的安全」。

安達曼－尼科巴群島是印度的聯邦屬地，處於孟加拉灣中、緬甸以南，距離印度800公里。群島分為3個縣，縣下設鄉，分別為中北安達曼縣、南安達曼縣以及尼科巴縣。

▼尼科巴群島。（圖／翻攝自Google地圖）