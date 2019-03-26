　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得協同作戰力

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲解放軍055型驅逐艦。（圖／翻攝自《央視》）

▲055型驅逐艦。（圖／翻攝自大陸央視）

大陸中心／綜合報導

解放軍海軍將在4月23日迎接成立70周年，並於山東省青島舉行國際閱鑑式。根據網路上的照片顯示，055型驅逐艦已經開始懸掛彩旗。有陸媒分析，艦艇通常只在重大節日才會掛滿彩旗，似乎意味著055型驅逐艦即將服役，屆時解放軍的遠洋戰力又將大幅提升，海軍更會具備「協同作戰能力」（Cooperative Engagement Capability）。

《新浪軍事》引述署名「小飛豬觀察」作者的文章稱，055型驅逐艦服役後，預計將列裝至海軍各驅逐艦支隊，用以替代部分現役護衛艦，屆時這些支隊將形成以055型和052D型驅逐艦高低搭配的格局，而原來的054A護衛艦將轉交支隊，用以執行近海作戰、遠洋輔助作戰任務。

文章提到，這項調度的優點在於各驅逐艦支隊將成為真正的遠洋機動作戰編隊，不僅能與航母組成航母編隊（執行高強度對抗任務），還可以055型驅逐艦為中心組成防空反導作戰編隊（執行中低強度對抗任務），例如美國海軍就曾計畫以提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）為中心組建宙斯盾反導作戰群。

▼055型驅逐艦。（圖／翻攝自環球時報，下同）

▲▼「055型驅逐艦」首次海試。（圖／翻攝自環球時報）

文章說，055型驅逐艦配備先進的電子、武器和資訊指揮系統，具備較強的隱身能力，可以執行防空、反導、反潛、反艦等作戰任務，這是大陸海軍2020年水面艦艇的中堅力量。值得一提的是，從目前來看，055型驅逐艦第1批建造數量高達8艘左右，已有4艘下水，首制艦在2014年開工，2019年列裝部隊，其他3艘正處於舾裝（outfitting）階段，預計2020年左右可以全部交付軍方。

文章還提到，隨著國產航母服役，海軍的戰力、編制將圍繞航母編隊來進行，因此現有編制很可能會變革，將進行優化和調整，包括將航母與055型驅逐艦整合，例而美國海軍就整合航母與提康德羅加級巡洋艦，並且搭配驅逐艦組成航母戰鬥群，這種優點在於航母和巡洋艦的搭配相對穩定，將有助提升海上聯合作戰能力。

文章總結表示，解放軍海軍新一代通用驅逐艦應該作為2030年後的主要水面艦艇，可能介於7000至8000噸級，並且擁有更大的艦體、更加充裕的能源供應系統，還能支援艦艇配備更大孔徑有源相控陣雷達；海軍現役的052B、052C、051C、現代級等型驅逐艦即將面臨改朝換代（將於2025年陸續服役滿20年），必須考慮後續艦艇，因此國產第1艘通用驅逐艦應該會在2025年之後開始建造，並從2030年起替代現有的驅逐艦。

▲▼「055型驅逐艦」首次海試。（圖／翻攝自環球時報）

055型是大陸自主研製的萬噸級驅逐艦，採用全燃動力、射頻綜合集成及通用垂直發射系統，由中國船舶重工集團701研究所設計、江南造船廠與大連造船廠承建，截至2018年12月已有8艘在建，其中1艘海試，3艘下水。該型艦隻被認為是除了航母和兩棲突擊艦級別外，二戰後亞洲建造噸位最大的作戰艦艇。

055型驅逐艦先後突破大型艦艇總體設計、資訊集成、總裝建造等一系列關鍵技術，搭載112組垂直發射管（VLS）、FL-3000N導彈系統和H/PJ-11型30公厘近防砲系統，具有較強的資訊感知、防空反導和對海打擊能力，首艦於2017年6月在上海江南造船集團舉行下水儀式。

ET快訊
影／「寶貝媽好想你」兒燒炭亡　她扛不住喪子痛5年後自焚成焦屍
孟耿如親弟輕生逝世！得年23歲
快訊／國民黨徵召選總統！　韓國瑜回應了

關鍵字：解放軍,055型驅逐艦,萬噸級導彈驅逐艦,052C,052D,051C,遼寧艦,航母編隊,提康德羅加級巡洋艦,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

055型「拉薩艦」亮相　二戰後亞洲噸位最大戰艦「裝備112組垂發單元」

甲板尾部攤鋪新塗層　002航母恐趕不上青島國際閱艦式

AI技術用於美軍備惹議　Clarifai創辦人：將拯救更多士兵和平民

抵禦北韓導彈威脅！美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得協同作戰力

AI技術用於美軍備惹議　Clarifai創辦人：將拯救更多士兵和平民

抵禦北韓導彈威脅！美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

甲板尾部攤鋪新塗層　002航母恐趕不上青島國際閱艦式

呼籲「帶敵情練兵」　嚴德發：國軍需發揮聯合情監偵

模擬實際與敵接戰　特戰行軍部隊執行重要目標防護應援

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得協同作戰力

AI技術用於美軍備惹議　Clarifai創辦人：將拯救更多士兵和平民

抵禦北韓導彈威脅！美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

甲板尾部攤鋪新塗層　002航母恐趕不上青島國際閱艦式

呼籲「帶敵情練兵」　嚴德發：國軍需發揮聯合情監偵

模擬實際與敵接戰　特戰行軍部隊執行重要目標防護應援

大馬表態想買巴基斯坦「梟龍」戰機　飆風、颱風幾乎出局

國軍宣傳照「步槍當火箭筒扛」被笑翻　網友打臉：美軍也這樣拿

訓練完「擔架抬出來」！解放軍「潛艇兵」水下壓力揭密

1個月內2次！美再派2軍艦穿越台灣海峽：展現印太承諾

中正、宜昌國小參加日本木笛大賽　徐榛蔚授旗預祝旗開得勝

阿里山花季賞櫻講座　與櫻花的深入交談30日開講

腹腔鏡卵巢瘤切除手術　成功搶救懷孕14週母子

4個月前才同台…孟耿如親弟「幫撥頭髮」暖舉曝光

轉帳500元以下每天一次免手續費　下週一上路

清明連假出遊注意！港澳爆麻疹群聚「兩族群」快打疫苗

妻子以保險套當證據提告偷情　丈夫一臉疑惑：我根本沒戴啊

來自「圍牆內」的美味！新店戒治所手作百份麵包送育幼院童享用

「阿孔」販毒集團2嫌落網　搜出2把鎮暴槍

23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強

軍武熱門新聞

國軍步槍當火箭筒扛　網打臉：美..

大馬表態想從巴基斯坦購買「梟龍..

殲15夥伴加油後可「追著別人打..

200解放軍將官「集體長考」8..

002型航母趕不上青島國際閱艦..

解放軍潛艇兵超狂訓練揭密

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公..

新竹樂山預警雷達基地傳塌陷

梟龍首殺？印度被俘飛官：我被F..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

新一代國造戰機最快15年後量產

解放軍推殲-10D對抗我國F-..

更多熱門

相關新聞

Clarifai將AI技術用於美軍備惹議

AI新創公司Clarifai正與美國防部合作，將無人機視頻的辨識技術用於軍備相關。面對外界質疑AI技術不該用於軍備，Clarifai創辦人Matt Zeiler宣稱，與美軍合作旨在拯救更多士兵和平民，公司將增設新的管理職位，以確保所有項目符合道德標準。不過外媒披露，新的審查職位至今尚未出現，這也引發Clarifai內部反彈聲浪。

美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

國軍步槍當火箭筒扛　網打臉：美軍也是

美軍艦通過台灣海峽 陸外交部回應

美軍艦二度穿台海　環時總編怒了

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

美國直擊／蘋果推出Apple Card

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

美女老師癡愛非洲男3年生8胎！嫁了才戳破恐怖陰謀

換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」

廠商改他別名「記錄糗顯現」！網長知識

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面