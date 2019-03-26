055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得協同作戰力

▲055型驅逐艦。（圖／翻攝自大陸央視）

大陸中心／綜合報導

解放軍海軍將在4月23日迎接成立70周年，並於山東省青島舉行國際閱鑑式。根據網路上的照片顯示，055型驅逐艦已經開始懸掛彩旗。有陸媒分析，艦艇通常只在重大節日才會掛滿彩旗，似乎意味著055型驅逐艦即將服役，屆時解放軍的遠洋戰力又將大幅提升，海軍更會具備「協同作戰能力」（Cooperative Engagement Capability）。

《新浪軍事》引述署名「小飛豬觀察」作者的文章稱，055型驅逐艦服役後，預計將列裝至海軍各驅逐艦支隊，用以替代部分現役護衛艦，屆時這些支隊將形成以055型和052D型驅逐艦高低搭配的格局，而原來的054A護衛艦將轉交支隊，用以執行近海作戰、遠洋輔助作戰任務。

文章提到，這項調度的優點在於各驅逐艦支隊將成為真正的遠洋機動作戰編隊，不僅能與航母組成航母編隊（執行高強度對抗任務），還可以055型驅逐艦為中心組成防空反導作戰編隊（執行中低強度對抗任務），例如美國海軍就曾計畫以提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）為中心組建宙斯盾反導作戰群。

▼055型驅逐艦。（圖／翻攝自環球時報，下同）



文章說，055型驅逐艦配備先進的電子、武器和資訊指揮系統，具備較強的隱身能力，可以執行防空、反導、反潛、反艦等作戰任務，這是大陸海軍2020年水面艦艇的中堅力量。值得一提的是，從目前來看，055型驅逐艦第1批建造數量高達8艘左右，已有4艘下水，首制艦在2014年開工，2019年列裝部隊，其他3艘正處於舾裝（outfitting）階段，預計2020年左右可以全部交付軍方。

文章還提到，隨著國產航母服役，海軍的戰力、編制將圍繞航母編隊來進行，因此現有編制很可能會變革，將進行優化和調整，包括將航母與055型驅逐艦整合，例而美國海軍就整合航母與提康德羅加級巡洋艦，並且搭配驅逐艦組成航母戰鬥群，這種優點在於航母和巡洋艦的搭配相對穩定，將有助提升海上聯合作戰能力。

文章總結表示，解放軍海軍新一代通用驅逐艦應該作為2030年後的主要水面艦艇，可能介於7000至8000噸級，並且擁有更大的艦體、更加充裕的能源供應系統，還能支援艦艇配備更大孔徑有源相控陣雷達；海軍現役的052B、052C、051C、現代級等型驅逐艦即將面臨改朝換代（將於2025年陸續服役滿20年），必須考慮後續艦艇，因此國產第1艘通用驅逐艦應該會在2025年之後開始建造，並從2030年起替代現有的驅逐艦。

055型是大陸自主研製的萬噸級驅逐艦，採用全燃動力、射頻綜合集成及通用垂直發射系統，由中國船舶重工集團701研究所設計、江南造船廠與大連造船廠承建，截至2018年12月已有8艘在建，其中1艘海試，3艘下水。該型艦隻被認為是除了航母和兩棲突擊艦級別外，二戰後亞洲建造噸位最大的作戰艦艇。

055型驅逐艦先後突破大型艦艇總體設計、資訊集成、總裝建造等一系列關鍵技術，搭載112組垂直發射管（VLS）、FL-3000N導彈系統和H/PJ-11型30公厘近防砲系統，具有較強的資訊感知、防空反導和對海打擊能力，首艦於2017年6月在上海江南造船集團舉行下水儀式。