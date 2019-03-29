產險業「0」申訴率多外商　本土以國泰拿最低、台壽保最高　

▲產險業2018年申訴率前10低排行榜。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

產險業去年遭保戶申訴共1,235件，21家公司中有6家申訴率為0，多為銷售企業及再保公司，而民眾較為熟悉的則是以國泰世紀產物申訴率最低，相對來說台壽保產物為最高申訴率公司，案件數則是以富邦產險265件最多。

該申訴率是由金融消費評議中心根據各公司簽單契約總數與實際受理的申訴案數而換算出來的比率，6家申訴率為0的分別為華山產物（已於2009年1月被勒令停業清理）、新加坡商美國國際產物、法商柯法斯產物台灣分公司、法商法國巴黎產物台灣分公司、比利時商裕利安宜產物台灣分公司與有限責任台灣區漁船產物保險合作社。

其中，華山產物的申訴件其實有1件，由接管人安定基金負責處理，其他家多非以個人財產保險商品為主要市場對象。

申訴率拼低於平均值

依財團法人金融消費評議中心統計2018年1月1日至12月31日止申訴案，21家公司平均申訴率為0.18，低於平均值的共有6家，又以國泰世紀產物最低，其他為第一、南山、明台、富邦與新光產物。而第六名起為兆豐、安達、旺旺友聯與台灣產物。

而高於申訴率平均值公司中，則是以台壽保產物的申訴率0.48最高，有49件申訴案。第2名起依序為泰安產險104件、和泰產險52件、華南產險72件與新安東京海上產險92件、台灣產物64件、旺旺友聯產險77件、安達產物26件與兆豐保險39件，其他產險公司的申訴率則是低於平均值0.18。

申訴件數排名

保戶申訴案件量來看，市占率頗高的富邦產險以265件居冠，第2名為國泰世紀產險145件，第3~5名依序為新光產物133件、泰安產險104件及新安東京海上產險92件、旺旺友聯產險77件、華南產險72件、台灣產物64件、和泰產險52件、台壽保產物49件、明台產險48件與第一產物44件。

▼金融消費評議中心統計2018年產險業各家產物保險公司申訴率。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

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