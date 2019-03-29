　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

產險業「0」申訴率多外商　本土以國泰拿最低、台壽保最高　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼產險業2018年申訴率排行榜。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲產險業2018年申訴率前10低排行榜。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

產險業去年遭保戶申訴共1,235件，21家公司中有6家申訴率為0，多為銷售企業及再保公司，而民眾較為熟悉的則是以國泰世紀產物申訴率最低，相對來說台壽保產物為最高申訴率公司，案件數則是以富邦產險265件最多。

該申訴率是由金融消費評議中心根據各公司簽單契約總數與實際受理的申訴案數而換算出來的比率，6家申訴率為0的分別為華山產物（已於2009年1月被勒令停業清理）、新加坡商美國國際產物、法商柯法斯產物台灣分公司、法商法國巴黎產物台灣分公司、比利時商裕利安宜產物台灣分公司與有限責任台灣區漁船產物保險合作社。

其中，華山產物的申訴件其實有1件，由接管人安定基金負責處理，其他家多非以個人財產保險商品為主要市場對象。

申訴率拼低於平均值

依財團法人金融消費評議中心統計2018年1月1日至12月31日止申訴案，21家公司平均申訴率為0.18，低於平均值的共有6家，又以國泰世紀產物最低，其他為第一、南山、明台、富邦與新光產物。而第六名起為兆豐、安達、旺旺友聯與台灣產物。

高於申訴率平均值公司中，則是以台壽保產物的申訴率0.48最高，有49件申訴案。第2名起依序為泰安產險104件、和泰產險52件、華南產險72件與新安東京海上產險92件、台灣產物64件、旺旺友聯產險77件、安達產物26件與兆豐保險39件，其他產險公司的申訴率則是低於平均值0.18。

申訴件數排名

保戶申訴案件量來看，市占率頗高的富邦產險以265件居冠，第2名為國泰世紀產險145件，第3~5名依序為新光產物133件、泰安產險104件及新安東京海上產險92件、旺旺友聯產險77件、華南產險72件、台灣產物64件、和泰產險52件、台壽保產物49件、明台產險48件與第一產物44件。

▼金融消費評議中心統計2018年產險業各家產物保險公司申訴率。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

▲▼金融消費評議中心統計2018年產險業各家產物保險公司申訴案件量與申訴率。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

延伸閱讀

►壽險業申訴率比低　南山拿第一　緊跟在後三商美邦、國泰人壽

►壽險業去年客訴高峰3,074件　申訴率居冠的竟是這一家

ET快訊
高速公路圍觀車禍　卡車沒開燈「撞飛人群18死」！瓜國哀悼3天
這樣也違規！國道4項「隱藏版罰單」1次噴3千　網驚：長知識省
春風是常客！斷腿父「牽4兒賣蔥油餅」生意差　妻忍淚：怕孩子沒

關鍵字：產險業,,0,申訴率,外商,本土,國泰世紀,台壽保,金融消費評議中心

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

壽險業申訴率比低　南山拿第一　緊跟在後三商美邦、國泰人壽

失能險一家公司單月銷出破4萬張　搶購效應持續發酵中

買醫療險3撇步　蟬連7年冠軍業務員這樣做贏得客戶口碑

一群法律專家打臉壽險公司　應給殘廢金卻拿兼差當理由拒賠

年輕人擔心「沒人顧」買醫療險逾6成　卻低估意外死亡險　

一字排開都是「失能險」要保書　案件暴增5原因

因為「它」全台通路大塞車　送件排隊助理核保趕工到深夜

遺產E劇場／老爹糊塗保單漏寫這個名字　1千萬得申報遺產稅

要拿到這一張保單得等等　壽險公司契約部業務員全忙翻了

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

產險業「0」申訴率多外商　本土以國泰拿最低、台壽保最高　

上網買保險砍到67折　產險業廝殺萬元禮券炒熱抽獎

壽險業申訴率比低　南山拿第一　緊跟在後三商美邦、國泰人壽

只因肥胖拉傷肌肉住院9天　壽險就以沒告知要解約還沒收保費

壽險業申訴率比低　南山拿第一緊跟在後三商美邦、國泰人壽

新光金李紀珠：政府應嚴管保單宣告利率　採差異化管理

新光人壽今年初淨值回升到890億　外幣保單目標成長1成

影／「3新」翻轉產險業　明台總座陳嘉文上任周年新保單獲利上億

跟風買失能險前先喊暫停　「3要2不」避免盲目搶購

失能險一家公司單月銷出破4萬張　搶購效應持續發酵中

五四運動百年　世新連兩月辦展「再相遇」探討台灣文學發展

《一吻定情》南韓夯過《少女》！公開台灣「和服旅館」絕美場景　千人瘋朝聖

國道遭卡車追撞車輛嚴重變形　嚇到呆掉「她緊抓方向盤」不放

退出2020促蔡賴配？陳建仁：給總統更多空間集合所有力量

陳漢典壓力大「開車淚崩」　Lulu曝出道辛酸罰站8小時

快訊／北車旅客疑似「亮刀揮舞」　遭站務人員壓制在地

詹皇坦言沒有季後賽打的日子很艱困　仍對自己有信心

殺人片／資收男為了「她」拿鐵片刺穿賣菜郎胸口　再把凶器拿去賣錢

快訊／賴清德哽咽：我寧願輸掉初選　也絕不傷害蔡英文總統

增量42％花生醬！肯德基「花生熔岩雞腿堡」網激推：好吃

保險熱門新聞

壽險業申訴率比低　南山拿第一

失能險一家公司單月破4萬張　搶..

壽險業2018年申訴排行榜出爐

跟風買失能險前先喊暫停　「3要..

只因肥胖拉傷肌肉住院9天　壽險..

上網買保險砍到67折　產險業廝..

產險業2018年申訴件排行榜

長照失能險「不一定」理賠失智症

新光金李紀珠：政府應嚴管保單宣..

定期型為何優先終身險　2大主因

失能險今年從嚴核保　送件激增

產險業「0」申訴率多外商　本土..

一字排開都是失能險要保書　案件..

壽險公司亂喊宣告利率　顧立雄：..

更多熱門

相關新聞

壽險業申訴率比低　南山拿第一

根據金融消費評議中心統計，2018年一整年共接到保戶申訴壽險公司達3,074件，再對照各家公司簽單契約總件數的比率換算，申訴率最低為南山人壽，而以件數來看雖以國泰人壽的563件居冠，但其換算後的申訴率為第三低。

只因肥胖拉傷肌肉住院9天　壽險說要解約

華聞快遞／遼寧自貿區掛牌兩年　吸金近3兆

台壽保與南華熱身賽　興農隊友相見歡

常拿不到理賠金　敗訴2大關鍵

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

圍觀車禍　卡車撞人群18死

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

《玩很大》驚見18禁畫面！

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面