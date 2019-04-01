「再見平成，你好令和」　日本人擠滿街頭歡呼新年號：新時代來了

▲日本媒體搶印新年號「令和」出爐的號外，民眾紛紛搶閱。（圖／記者季相儒攝）

記者林瑩真／編譯

日本4月1日公布新年號「令和」（れいわ），不僅打破過去習慣，沒有採用中國古籍，首次使用日本文學中最古老的和歌《萬葉集》，英文縮寫也在網路上掀起話題，幾乎占滿Twitter（推特）熱搜榜，街頭更是擠滿民眾歡呼。

綜合日媒報導，日本內閣舉行臨時閣議，從數個年號原案中協議新年號，接著召開記者會，公布新年號為「令和」，取自於和歌《萬葉集》第五卷梅花之歌32首序文，「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」，盼日本國民能如歷經嚴寒的梅花勇敢綻放。

▲JR大阪站乘客拿著新年號的報紙接受日本媒體採訪。（圖／GrandMaxima提供）

▲日本官房長官菅義偉宣布日本新年號為「令和」，街頭擠滿觀看直播的民眾。（圖／GrandMaxima提供）

公布新年號也成為日本人今日大事，外出的民眾不是盯著廣場前的電視直播，就是滑著手機查看新聞，看到「令和」公布後，紛紛歡呼，「發音很好，可以期待孩子們擁有明亮的新時代」、「令和的和希望可以讓日本社會變得平和」、「有平和的意義在滿好的」、「接下來有東京奧運、殘奧會（帕拉林匹克運動會）及大阪萬博會，希望可以成為一個重視世界和平的時代」。

不過「令和」的羅馬拼音REIWA卻相當尷尬，因為令和18年出生英文縮寫就是R18，等同於視聽產品18禁；另外，「令和」翻譯成世界語（エスペラント語）為「MANKO」，又是日文中的女性性器官，因此在推特上掀起話題，「令和18年」、「令和元年」、「R-18」、「令和生まれ」都成為熱搜關鍵字。

雖然新年號已經公布，不過還是要等到5月1日新天皇即位才會正式啟用，換句話說，明仁天皇的年號「平成」尚未結束，讓不少平成年出生的日本人相當感概，在推特上發文「平成還有最後一個月喔！」「享受最後的平成吧，謝謝平成！」

▲日本公布新年號，資深傳媒人宮根誠司在道頓堀採訪。（圖／網友GrandMaxima提供）