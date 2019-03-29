快收藏「好朋友野餐日」節目表！30日上午11點準時直播

▲野餐日現場節目表，上午11點ETtoday準時開播。
娛樂中心／綜合報導
大家期待已久的「ETtoday好朋友野餐日」本週六將於台北美堤河濱公園登場！ ETtoday從上午11點活動開始，一路至晚間7點活動結束，將會全程直播。3月30日上午請鎖定ETtoday新聞雲主站、App及播吧，透過螢幕就可與現場民眾有一樣的感受，還在家的朋友可以趕緊到現場一起同歡！野餐日直播看這裡
＊聲林之王見面會、百攤嚴選市集，詳細資訊都在「野餐日官方網站」
▲聲林之王七強選手在野餐日熱情開唱。（圖／記者李毓康攝）
今年首場大型野餐活動「ETtoday好朋友野餐日」結合台北首場聲林之王見面會，聲林之王七強與人氣歌手以接力方式熱血開唱，屆時聲林之王冠軍—李友廷，預計於5點10分進行演唱，還有許多人氣選手。另外，還有謝和弦、李千那、李佳薇、慢慢說樂團的演出，同步都在ETtoday星光雲粉絲團進行直播，沒辦法到現場的朋友也可以在ETtoday新聞雲主站、App、播吧ETtoday星光雲粉絲團進行收看。野餐日直播看這裡
▲聲林之王冠軍李友廷預計下午5點10分上台演唱。（圖／記者張一中攝）
當天沒辦法前來的朋友別擔心，ETtoday新聞雲將從11點起全程直播，線上朋友可以跟著現場一起嗨，讓你的3月30日不無聊。野餐日直播看這裡