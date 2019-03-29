快收藏「好朋友野餐日」節目表！30日上午11點準時直播

網友狂刷留言期待的《聲林之王》台北場見面會，即將於3/30(六)在大直美堤河濱公園的「好朋友野餐日」登場啦！這次更搬出旗艦版陣容，有Gail、李友廷、張若凡、鄭可強、李佳歡、林孟辰、許莉潔、馮玟璇、吳東翰、贊薇、林怡廷、許維芳、嘪瑋鵬、羅莎莎、凡雨禾等15位最受歡迎的聲林之王藝人參加！