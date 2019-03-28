必去打卡點+1！時尚設計展「The Future Is時尚異想」限時4天在華山

美麗佳人26周年慶將於3／28-3／31在華山以「The Future Is 時尚異想」為主題盛大展出！

全球女人的故事，由我說

於法國創刊的《Marie Claire美麗佳人》致力為全球女性發聲，今年三月美麗佳人滿26歲了！以「The Future Is」為主題，結合時尚、光影、設計並邀請藝術家、設計師及插畫家，分別做出對「未來」主題的詮釋。也要邀請你一同為自己的未來填空，The Future is___，寫下你認為最重要的答案。過去我們共同跨越，而未來，由你來創造。

五個城市 五大展區 網美打卡點已備妥

「The Furute Is 時尚異想」涵括時裝週城市紐約、倫敦、米蘭、巴黎再加上台北，共五大展區，分別由五位台灣優秀設計師Daniel Wong、周裕穎、詹朴、竇騰璜及汪俐伶參與展區規劃，並由光影藝術家莊志維一手打造出用雷射光束投射的《裝置微光計劃》，打造的現成時尚打卡點，周末的出遊首選就是華山啦！

開幕PARTY超吸睛！首創「沒有舞台的舞台」！

3月28日的開幕party不僅將在華山出現難得一見的fashion runway，推出屬於台灣設計師的時裝大秀，並由「光影」打造「微虛擬」伸展台，利用雷射光束分割舞台路線，意想不到的時尚設計包你驚喜連連！由專業模特來詮釋台灣設計師Daniel Wong、周裕穎、詹朴、竇騰璜及汪俐伶的經典服裝，以「未來」為主軸並加入復古、前衛與環保等題材，給秀場獨一無二的「未來」魅力。現場來不了沒關係，同時段將於微風南山廣場大屏及微風南山櫥窗屏，無間斷LIVE直播！歡迎大家來微風南山現場一起跟美麗佳人共襄盛舉！

懂玩懂唱！9m88、閻奕格、Amanda接連獻唱！

開幕PARTY當天不僅有楊丞琳的御用編舞師陳瑋及舞蹈團隊帶來一系列光影現代舞表演，還邀請到韓國最強練習生Amanda、實力女唱將閻奕格、新生代爵士女聲9m88接連獻唱，現場的「微虛擬舞台」搭配超強女歌手的實力演出，期待指數破表啦～

時尚論壇無料入場！深度講座先坐下再說～

3月30日週六下午將在華山舉辦《時尚媒體與設計的未來》論壇，邀請《Marie Claire》香港版總編輯、香港知名設計師Ranee、參與本次站內設計的台灣設計師汪俐伶與《Marie Claire》台灣版總編輯大談媒體與設計的未來，講座採免費入場、自由入座，將無私分享媒體圈、時尚圈及設計圈的運作潛規則，想進入這些夢幻般的藝術行業不再只是夢想，也可能成為你的「未來」。

免費報名去>> https://goo.gl/forms/8UISR58t0FesuPZi2

視覺饗宴還不夠 香氛派對體驗幸福氛圍

英國知名香氛領導品牌「Grace Cole」也來祝美麗佳人生日快樂！將於活動期間，給大家滿滿的香氛驚喜，5個時尚藝術展覽，搭配5種特定香味試香，展現5種時尚都市風格態度！3/31閉幕當天，更將全場擴香，讓幸福的香味賴在你身上～

今天是昨天的明天，每一個未來都在與從前告別，在迎接下一個太平盛世之前，我們正在努力地改變，為保護地球而節能；為戰勝職場不平等而發聲；為支持性別平權而坦承，也為了更好的自己，而做出不一樣的決定。而你的未來，會是什麼模樣呢？

「The Future Is 時尚異想」活動資訊

時間｜3.28(四) VIP Special Event

3.29(五) - 3.31(日) 10:00-18:00

地點｜華山1914文創園區 中4B館

入場｜免費入場

網站｜http://bit.ly/2UyXlhW

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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