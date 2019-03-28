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善耕365／亞斯伯格熱血合唱師　引領偏鄉原民生唱出部落使命

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▲▼「來聽我唱」善耕365公益音樂節（圖／善耕365公益媒合平台提供）

圖、文／善耕365

從小有著肢體平衡障礙、注意力不足過動症（ADHD）及亞斯伯格症狀的熱血合唱老師-鄭為之，在求學中因總總阻礙和同齡孩子在相處上有著非常大的隔閡。透過善耕365基金會的媒合，鄭為之老師走入東台灣的偏鄉，成為長濱國中合唱團的指揮，為原住民學生注入一股新活力，帶領原民學子延續部落精神，唱出原民使命。

從合唱扎根，自學傳遞勇敢追逐夢想的態度

20年前對於疾病認識不熟悉的狀態之下，鄭老師的媽媽藉由靜態文藝活動訓練其專注力。接觸合唱後，鄭老師對於學習合唱及合聲的過程十分著迷。自建國中學畢業，便開始合唱生涯。因緣際會接手指導北一女合唱團，並在學校建立完整的合唱系統，帶領合唱團多次拿下全國音樂比賽與鄉土歌謠比賽的特優與全國前三名。近一年來經由善耕365基金會音樂計畫的媒合，鄭老師來到寶島的東部，開啟合唱指揮生涯的另一個里程。

請繼續往下閱讀...

在偏鄉的孩子，不缺乏資源，而是需要被開拓視野

前進偏鄉擔任合唱團指揮，讓鄭老師深刻體會偏鄉教育體系所遇到的問題。鄭為之老師感嘆的道出：「偏鄉其實不缺資源，缺乏的是視野和文化刺激。」多數原住民孩子擁有非常棒的歌喉，以及對音樂的高靈敏度，甚至擁有天生的音準，及讓人印象深刻的高度自信。但在東部環境長大的孩子們極度缺少外界刺激，才華沒人看見。同時，十分惋惜的是孩子不敢也不知道如何做夢，從小被家庭與教育灌輸只能追求穩定的人生，而非追逐自己熱愛的事物。鄭老師無奈地說著，家長希望孩子有更穩定的生活，但無形之中卻扼殺孩子創造力，是很可惜的事情，希望以自身的態度來感染孩子，勉勵孩子找到一件自己會瘋狂熱愛的事情，盡一切的努力從中感受樂趣與意義。

唱出屬於地方的音樂，是合唱的使命

現今正指導長濱國中合唱團的《加走灣少年合唱團》指揮鄭為之滔滔不絕的說：「原住民的音樂色澤非常豐富、類型多元。在長濱國中我接觸到十分熱情的體育老師，致力在原民舞蹈的創作上，在朋友的協助下，編寫出屬於原住民的合唱音樂。希望能以多樣的音樂，讓東台灣的孩子們瞭解文化的多元與豐富。」態度會成就每個人在追逐自己夢想的成果上，而這也是指導這些合唱團孩子音樂之外，鄭為之老師最想傳遞給這些孩子們面對人生的態度。

善耕365連續舉辦第六年的「來聽我唱」公益音樂節，帶著資源進入偏鄉與資源不足的學校，透過音樂讓孩子們高展自信。今年，鄭為之老師也將帶著《加走灣少年合唱團》，與善耕攜手用音樂進行連續兩場的演出，帶給民眾心感動。音樂會於4月26日及4月27日免費索票入場，歡迎民眾免費索票，蒞臨現場，用掌聲給予孩子們最大的肯定。

◆演出資訊◆
【台北場】
演出日期：2019年4月27日(星期六)
演出時間：晚上19:00-21:30 (18:30開放進場)
演出地點：新北市碧華國小(新北市三重區五華街160號)
特別來賓：莊鵑瑛- 小球
免費索票：https://harvest365.org/events/6556

【桃園場】
演出時間：2019年4月26日(星期五)
演出時間：14:30-16:30 (14:00開放進場)
演出地點：龜山圖書館演藝廳(桃園市龜山區自強南路97號)
免費索票：https://harvest365.org/events/6557

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關鍵字：善耕365,來聽我唱,公益免費音樂會,合唱團,台東,勇敢追夢,部落精神

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