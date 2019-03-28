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全台最憂鬱行政區！三芝衛生所年開「2萬顆使蒂諾斯」開藥紀錄曝光

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圖文／鏡週刊

本刊日前踢爆三芝衛生所主任蕭秋勇涉嫌濫開藥物，以賺取每年360萬元的「獎金」，蕭秋勇當時強調絕無不法，但記者接獲三芝衛生所過去五年的開藥紀錄，光是抗焦慮和安眠藥，去年就開出9萬3000顆，幾乎是同等級衛生所的十倍，龐大數字令人傻眼。

三芝衛生所去年門診收入2988萬元，共發出1476萬元獎金，該區居民僅2萬2000人，獎金卻比居民人數55萬的板橋衛生所還要高，主任蕭秋勇似乎枉顧病患健康濫開藥物，蕭則回應，他不可能濫開管制藥品，歡迎相關單位前來調查。

但本刊取得三芝衛生所的2014年到2018年的開藥紀錄，以抗焦慮的贊安諾錠和治療失眠的悠樂丁、羅氏利福全、使蒂諾斯為大宗，光是這四種管制藥品，蕭秋勇去年就開出超過9萬3000顆，而從過去5年資料，幾乎每年平均2萬顆，從藥量來看，三芝堪稱「最憂鬱行政區」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 最肥衛生所。（圖／鏡週刊）

取藥處櫃台貼出告示，指「使蒂諾斯」是管制藥品，請病患到設有精神專科的醫療機構開藥。

據統計，蕭秋勇去年開出23057顆悠樂丁、28710顆羅氏利福全、21222顆贊安諾和20064顆使蒂諾斯，和鄰近衛生所相較，金山居民數約2萬1000人，去年共開出767顆悠樂丁、843顆羅氏利福全以及1648顆使蒂諾斯，石門過去3年開出的悠樂丁皆為二千顆上下，2015年更只開出112顆，差距之大讓人咋舌。

與同樣偏遠的行政區相比，坪林衛生所去年開出3178顆悠樂丁、844顆羅氏利福全以及1279顆贊安諾，平溪則開出4234顆悠樂丁、3428顆羅氏利福全和998顆贊安諾錠，藥量同樣遠遠不及三芝。

蕭秋勇接受媒體採訪時曾表示，三芝衛生所僅對3%到7%的患者開管制藥品，比全國平均8%到10%要低，而三芝每月看診病患約二千人，少數病患卻拿走大量藥品，新北市衛生局現已組成專案小組進行調查，只能期盼如新北市長侯友宜「勿枉勿縱、該辦就辦」的承諾，別讓健保福利成為有心人士眼中的肥羊。


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關鍵字：鏡週刊,三芝,最肥衛生所

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