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信義區豪宅「琢白」首戶實價曝！走路3分鐘到威秀　「總價6億」每坪飆上210萬

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▲▼琢白建案外觀。（圖／記者邱顯燁攝）

▲信義區豪宅「琢白」建案外觀。（圖／記者邱顯燁攝）

生活中心／綜合報導

台北市信義計畫區指標豪宅大案「55Timeless琢白」迎來第一筆交易，並於27日首度揭露成交實價，14樓總價達「6.0557億元」，換算每坪單價約「210.03 萬元」。據了解，買方為劉姓自然人，主要是在經營國際紡織業，另外「琢白」目前銷售約5成，預計在3到4月進入交屋高峰期。

豪宅大案「琢白」是由大陸建設攜手厚生公司與桓邦建設等開發，這次根據內政部實價登錄的資訊可得知，每坪「200萬俱樂部」的豪宅再添一成員。「琢白」是由台灣邀請的紐約白派建築大師理查麥爾（Richard Meier）所操刀設計，可說是信義計畫區的新地標。

▲▼琢白建案外觀。（圖／記者邱顯燁攝）

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▲信義區豪宅「琢白」位在信義路5段、松勇路口附近，基地面積達1058坪。（圖／記者邱顯燁攝）

根據最新實價資訊顯示，「琢白」於105年10日成交的14樓，坪數達328.44坪（包括5車位約50坪），以總價6.0557億元成交，換算每坪實價達210.03萬元。據了解，買方是在經營國際紡織業的劉姓自然人，《ETtoday記者》稍早致電房屋業者，對方針對交易細節已不願多做透露。

▲▼琢白建案外觀。（圖／記者邱顯燁攝）

▲豪宅「琢白」在預售階段就已銷售5成。（圖／記者邱顯燁攝）

豪宅「琢白」位在信義路5段、松勇路口附近，基地面積達1058坪，興建地上31層、地下4層豪宅。據悉，該豪宅的平均入住年齡落在35到40歲之間，其中最年輕且可自己做出買屋決定的購屋人年僅41歲，另也有一次斥資12億餘元買入4戶的買家，多數是台灣隱藏富豪。

負責該案行銷的慕樺廣告表示，琢白在預售階段就已銷售5成，去年11月拿到使用執照後，農曆年後已陸續交屋；價格部分每戶6億起跳、配置3個車位、車位、每個車位400到460萬不等。

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關鍵字：琢白,豪宅,信義區

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