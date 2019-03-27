手機響了別嚇到！新竹尖石鄉29日發送「低溫警報」測試

▲為因應低溫發生時，能讓民眾應變，農糧署將祭出「低溫警報」通知。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

農糧署為因應低溫發生時，能主動通知民眾加強防護，預定在29日（星期五）上午11點至11點10分，針對新竹縣尖石鄉，發布「低溫警報」細胞廣播測試警訊。

105年寒流造成全台農業嚴重損失，農糧署說明，為了主動且即時通知民眾應變，因此決定利用災防告警細胞廣播機制，主動發布低溫警報到民眾手機，當所在平地區域經評估氣溫將降至攝氏6度以下，且連續24小時，就會針對該等地區，提醒民眾應注意保暖，慎防呼吸、心血管疾病，使用熱水器注意通風。

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▲農糧署表示，低溫警報可以讓民眾在第一時間嚴防各項農作物受到寒害。（示意圖／花蓮縣政府提供）

農糧署指出，這樣的測試為傳播強度較高的工具，只是根據相關單位規定，在正式發送訊息前，必須做演練，選擇尖石鄉先測試，主要是該鄉曾發生高接梨因寒害受損嚴重。農糧署強調，該測試同時也能讓農民嚴防各項農作物受到寒害，及高山地區行車注意路面結冰戶外活動。而此訊息為「演練測試」所發送，相關區域無低溫狀況，請接獲手機警訊的民眾安心。

警訊內文如下：

「【演練】【低溫警報】農糧署049-2341013【Low-temp Alert Drill】(AFA)049-2341013」。農糧署提醒，屆時請手機收到警訊的民眾暫勿理會。

