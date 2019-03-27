桃園「綠到會出汁」艱困選區　楊敏盛：建議吳志揚參選

▲楊敏盛認為，吳志揚到桃園綠營票倉參選，吳志揚贏桃園六席全贏。（圖／擷取自楊敏盛臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園各大小選戰，被喻為「綠到會出汁」的第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅），向來被藍營視為艱困選區。國民黨桃園市黨部主委楊敏盛27日於臉書發文指出，強烈建議黨中央徵召前縣長、現任不分區立委吳志揚到該區參選，藍營2020立委大選如在這區勝選的話，代表桃園應該可以六席全贏。

吳志揚則表示，如果艱困選區只有他適合，他會願意考慮，然因登記黨內初選是在中壢區，且連月來，他全力投入該區基層拜票，爭取支持，加上時間緊迫，將看黨中央及地方黨部的整體評估，他當然希望六席全上，國民黨在明年的總統及立委選舉在桃園大獲全勝。

▲吳志揚以「從感恩出發、從家鄉做起」為參選訴求，全力投入中壢區立委選舉。（圖／擷取自吳志揚臉書）▼楊敏盛臉書發文建議吳志揚到桃園綠營票倉參選。（圖／擷取自楊敏盛臉書）







楊敏盛在臉書以「為勝選邁出第一步」為題發文指出，今天是桃園第三選區協調的最後一天，幾天前我和吳志揚委員深談，我強烈建議黨中央徵召吳委員到桃園第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）參選！



楊敏盛說，2020總統及立委大是國民黨贏回執政權最關鍵的戰役，做為一個桃園黨部主委，如何找出最強的立委參選人代表國民黨出征，讓桃園六區全贏，讓桃園成為總統候選人的最佳助力！

楊敏盛肯定吳志揚不僅願意脫離不分區的舒適圈，回鄉參選，而且願意從基層一步一腳印，挨家挨戶一個里一個里地走，而他也知道中壢是吳志揚從小長大的地方，對中壢有獨特的情感，更知道中壢由吳志揚去對戰綠營的候選人是贏的。

然，吳志揚是國民黨現任立委中，最年輕的，又當過桃園縣長，是目前候選人當中唯一有跨區能量的人。楊敏盛說，如果他願意為黨出征，去最艱困的沿海四區選，不但可以讓桃園立委提名區區有強棒，更可以帶動整個桃園國民黨選舉士氣，而且吳志揚贏，桃園就全贏，桃園立委六席全上，總統大選一定贏！