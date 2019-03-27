邀藝人任觀光大使？　花蓮縣澄清：未詢問過任何藝人

▲花蓮縣政府表示，目前僅前行政院長張善政、颳起蜂蜜檸檬旋風的吳蕚洋及花蓮前觀光局長賴瑟珍3位受聘為花蓮觀光大使。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日特別對外澄清，截至目前為止尚無邀請任何藝人擔任花蓮縣觀光大使，縣府特別指出，目前受邀擔任花蓮觀光大使者，僅有前行政院長張善政、颳起蜂蜜檸檬旋風的吳蕚洋及前觀光局長賴瑟珍3位，請國內藝人朋友不要受騙。

▲颳起蜂蜜檸檬旋風的吳蕚洋（右）。

有關近日媒體刊載花蓮縣政府邀請藝人代言「觀光文化大使」一事，縣府觀光處為避免有藝人未明暸事實受騙，特提出說明。觀光處指出，花蓮縣2019年推出「花蓮縣觀光文化大使」計畫，期望能透過知名人士的影響力，行銷花蓮觀光產業及農特產品，促進花蓮觀光文化之能見度並造福花蓮鄉里。

縣府針對遴聘擔任「花蓮縣觀光文化大使」的資格條件須為本地人或是熱愛花蓮的「新移民」，並具有知名度與花蓮有連結性的公眾人物，且這項職務除為「榮譽制」與「無給職」之外，也需每周在個人網絡平台上分享有關花蓮的觀光文化資訊。

▲花蓮前觀光局長賴瑟珍（右）。

目前受聘為「花蓮縣觀光文化大使」者有前行政院長張善政、颳起蜂蜜檸檬旋風的吳蕚洋及前觀光局長賴瑟珍，共計3人。基於上以上因素，也因為絕大多數藝人大都受限於經紀約，故截至目前為止，本府尚無詢問過偶像藝人擔任本縣代言人，請藝人朋友們不要受騙。

花蓮縣政府表示，未來將陸續邀請符合「花蓮縣觀光文化大使」資格者代言花蓮，一起為花蓮的未來打拚。