大陸2018年手機門號總數15.7億　月均上網流量增200％

▲大陸年增10％低頭族。（示意圖／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導

大陸工信部無線電管理局26日發布的2018年無線電管理年度報告顯示，2018年大陸手機用戶門號數量）淨成長1.49億戶，手機總戶數（門號總數量）達15.7億戶，普及率為1.12支（手機）／人，較2017年全年增長近10％；2018年手機行動網路流量總量702億GB，較2017年增長近200％。

數據表示，大陸全境2018年新增29萬座行動基地台，總數648萬座；其中4G基地台總數372萬座，占比57％，4G用戶總數11.7億戶，年增1.69億戶。

據統計，截至2018年12月底，大陸行動網路（3G、4G）用戶總數達13.1億戶，年增1.74億，佔行動電話用戶總數的83.4％。

據悉，大陸2018年全年行動上網流量711億GB，較2017年成長189.1％，增速提升26.9％；全年移動互聯網每戶月均流量4.2GB，較2017年增長160％，2018年手機行動網路流量共702億GB，較2017年增長近200％，佔行動上網總量98.7％。

▲手機網路成癮。（圖／unsplash）

中國互聯網路信息中心2月28日在北京發表第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。報告中提到，截至2018年12月，網民使用手機上網的比率達98.6％，比2017年的97.5％高了1.1個百分點，且2018年每週上網時長達27.6小時，較2017年多出0.6個小時；網民數量部分，2018年增加5千多萬人，以學生占比最高。