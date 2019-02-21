毛孩遭駕駛撞死求償21萬　「沒上狗鏈不應在馬路」遭駁回

▲新竹地院法官則認為狗主人沒有為犬隻上狗鍊，且未善加看管，根本不應該出現在道路上，根據「信賴保護」原則認定林男無過失，駁回彭婦之訴。（圖為示意圖，與新聞事件關／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

林姓男子開車不慎輾斃彭姓婦人的馬爾濟斯犬愛犬，事後彭婦向新竹地院民事庭提訴，要求林男賠償21萬元，新竹地院法官則認為狗主人沒有為犬隻上狗鍊，且未善加看管，根本不應該出現在道路上，根據「信賴保護」原則認定林男無過失，駁回彭婦之訴。

狗主人彭女指控，2018年4月22日上午8點多，愛犬走在新竹市公園路附近，遭到林姓駕駛人未及時注意而將牠輾死，並求償毛還的急救醫療費用1萬元、喪葬費用1萬9930元、市場上同型犬售價3萬元，又飼養多年頓失愛犬，受有莫大精神上痛苦，請求精神慰撫金15萬元，提告請求林男給付20萬9930元。

林男則認為自己並無肇責，他表示，自己當時才剛起步，車速根本不快，也無違規或不當駕駛，是彭婦的犬隻當時並未繫上牽繩。

法官指出，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰，道路交通管理處罰條例第84條定有明文。又任何人不得疏縱或牽繫畜、禽或寵物在道路奔走，妨害交通，道路交通安全規則第140條第7款也有明文。

法官調閱案發地點的監視器畫面，當庭勘驗，認定未經飼主監控的家犬，駕駛人本無防止其遭車碰撞的注意義務。而彭女身為飼主，本應對犬隻加以看管或以狗鍊牽引，不得任由犬隻在道路上奔走妨害交通，卻因未遵守規定，任由媳婦黃女帶犬隻外出，未繫狗鍊也未限制其狗行動範圍，任其衝出橫越馬路，而駕駛人根本無法事先預知或注意，所以即使當犬隻突然出現，也沒辦法反應，全案駁回。