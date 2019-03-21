已接觸索國？耿爽：在一中與和平原則基礎發展各國關係

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

外傳我國友邦索羅門群島（Solomon Islands，大陸稱所羅門）在下個月大選後，與我國關係將出現變數，對此大陸外交部發言人耿爽19日在例行記者會表示，中國政府一貫在一個中國原則和和平共處五項原則的基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。

在記者會現場，有人提問，台灣友邦索羅門群島即將舉行選舉。中方是否希望所新政府與台灣斷交？中方是否已經跟索羅門群島相關方面有所接觸？耿爽回答，「一個中國原則是國際社會普遍共識。中國政府一貫在一個中國原則和和平共處五項原則的基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。」

據《德國之聲》報導，澳洲的洛伊國際政策研究所在其刊登的評論中指稱，索羅門群島即將舉行大選，而執政黨此前就曾揚言，如果勝選將重新審視與台灣的外交關係。

《路透》分析，索國和台灣之間的邦誼出現了不確定性。索羅門群島的候選人承諾，將審查與台灣之間的關係。報導指出，這項關係利潤豐厚，但相當鬆動，一旦破裂，可能引發台灣在南太平洋地區重建外交關係。

▲總統蔡英文軍禮迎接索羅門群島總理何瑞朗伉儷。（圖／記者屠惠剛攝）

報導提到，雖然太平洋島國在經濟上對中國大陸和台灣的影響不大，但他們的支持在聯合國等全球論壇受到重視。索羅門群島有2/3的出口產品流向中國大陸，因此，許多當地政治人物質疑，與台灣的外交關係是否仍符合他們的最佳利益。

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我國外交部20日指出，我國與太平洋友邦整體雙邊情勢平穩，但近來區域局勢持續變動，加上友邦將陸續舉行大選，外交部將以最謹慎態度面對。我國將秉持互利互惠、踏實外交精神，持續發揮所長，深耕鞏固我國和友邦國家的雙邊情誼。

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據了解，索羅門群島是南太平洋的一個島國，位於澳洲東北方，巴布亞紐幾內亞東方，共有超過990個島，陸地總面積共有28,450平方公里，人口64萬，是世界上最低度開發國家之一。1983年3月24日，中華民國與索羅門群島建立總領事級外交關係