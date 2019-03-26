「網路沙皇」魯煒曾參加「人奶宴」 埋首享用全裸熟女

▲陸媒記者曾實名舉報，中宣部某高級官員在北京某會所內享用「人奶宴」。（圖／取自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

因為收受賄賂罪名成立，遭判刑14年的中共前中宣部副部長魯煒，曾捲入多宗桃色醜聞：包括出席「高官人奶宴」，享用全裸熟女、利用職權製造輿論暴力、打壓娛樂公司等，都曾在中國大陸喧騰一時。

魯煒因掌管中國網路業務，被稱為「網路沙皇」，他曾被美國《時代雜誌》列為「百位最具影響力人物」之一。但在去年11月21日中箭落馬。

2013年時，有官媒記者在微博使用實名發文，指中宣部某高級官員曾接受大老闆宴請，在北京某會所內享用「人奶宴」。文中指人奶是宴會中的其中一道菜，每一位賓客旁都有一名全裸的美豔熟女，讓賓客們「想喝奶的喝奶，想吃人的就吃人」。席上多名賓客都當場卯起來埋首「享用」。

不過該篇文章PO出後，魯煒即命人在網路上大力刪文，被指是「此地無銀三百兩」。

陸媒去年7月又踢爆：在震驚全國的「上海快鹿票房造假事件」裡，魯煒利用當時擔任「網信辦主任」的權力，收受一名商人的巨款，將某娛樂大亨從商30年來、有正面的新聞及一切榮譽「一夜全部刪除」。並且捏造各種假新聞，對這名娛樂發動長達半年的攻擊，發表平均每7分鐘一篇、每天2000篇的負面文章。