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陸「網路沙皇」魯煒受賄1.4億　判有期徒刑14年＋1300萬罰金

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▲中宣部原副部長魯煒當庭認罪。（圖／翻攝微博）

▲中宣部原副部長魯煒當庭認罪。（圖／翻攝微博）

記者朱世凱／綜合報導

有大陸「網路沙皇」之稱的中共中央宣傳部前副部長、中央網信辦前主任魯煒，去（2018）年7月底因受賄3200萬元人民幣（約新台幣約1.4億元）遭起訴。浙江省寧波市中級人民法院26日公開宣判受賄一案，對魯煒以受賄罪判處有期徒刑14年，並開罰300萬元人民幣（約新台幣1377萬元）。魯煒當庭表示服從判決，不上訴。

據《新華社》報導，經過法院審理查明，2002年至2017年，被告人魯煒利用多個職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在網路管理、企業經營、職務晉升及工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受、索取各單位和個人給予的財物，共計折合人民幣3200萬餘元（約新台幣約1.4億元）。

寧波市中級人民法院認為，魯煒的行為構成受賄罪，數額特別龐大，應依法懲處。鑑於魯煒到案後，如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已大部分追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據悉，魯煒曾在懺悔書手稿中寫道，「我在政治上、經濟上、工作上、生活上，都犯下了嚴重的不可饒恕的錯誤，嚴重喪失了一名共產黨員基本的黨性原則和操守底線……我嚴重違反六大紀律，『七個有之』條條都犯，自己犯錯之多、之深、之惡劣，給黨的事業帶來巨大傷害，給黨的形象抹了黑，辜負了組織30年的教育培養。我感到了痛，深及肺腑；我充滿了愧，無地自容；我無限地悔，肝腸寸斷。我誠懇地向組織認錯，悔錯，改錯。」

▼魯煒懺悔書。（圖／翻攝自網易新聞）

▲▼魯煒懺悔書。（圖／翻攝自網易新聞）

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關鍵字：魯煒,網路沙皇,受賄,判決

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