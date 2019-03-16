正妹網路販售辣照月賺40萬！媽媽拍的！

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▲▼ Bethany Spiby。(圖／翻攝自網路) 。

▲▼貝絲找來老媽阿珍替她拍下許多火辣辣的全裸照與內衣照。(圖／翻攝自Daliy Star)

國際中心／綜合報導

西班牙馬約卡島上有一海濱度假勝地叫馬蓋洛夫(Magaluf)，是英國、俄羅斯、愛爾蘭、德國、北歐等多個國家旅客的心頭好。

這裡介紹的正妹貝絲․史佩碧(Beth Spiby)，以前會在寒暑假時，到這裡的瑪莎百貨(Marks & Spencer)禮品店、或肯德基速食店裡工作。

她在接受《每日星報》網路版的訪問中說，當一名好友告訴她在網路銷售「鹹濕」照片有多好賺時，她就好想打包回家不幹了。

2017年12月她在社群成立個人網頁。最初3個星期她獲得將近900名訂戶、以及1萬英鎊(約40萬元新台幣)收入。於是，她決定辭職！

▲▼ Bethany Spiby。(圖／翻攝自網路) 。

後來，她找來53歲、擔任會計的老媽阿珍(Jane)幫忙，每天替她拍照和錄影，當中包括火辣辣的全裸照與內衣照，意在吸引更方的粉絲。

貝絲目前有1000多名的粉絲。他們願意每月支付12英鎊(約480元新台幣)以取得她的裸照和影片，讓她每個月就淨賺1萬英鎊(約40萬元新台幣)以上。

今年22歲、來自大曼徹斯特區的她最近更聘請了一名專業攝影師來替她拍攝大部分照片，又聘請了一名助理替她將這些照片PO在她的社群帳戶上。 但如果需要一些趕緊拍攝的照片來慰安粉絲的影片，她還是會找媽媽！

▲▼ Bethany Spiby。(圖／翻攝自網路)

▲▼ Bethany Spiby。(圖／翻攝自網路)

▲▼ Bethany Spiby。(圖／翻攝自網路)

▲▼ Bethany Spiby。(圖／翻攝自網路)

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