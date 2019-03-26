盧秀燕26日晚洲際球場開球邀主播妹觀戰　盧秀芳：幫我請假

▲中信兄弟26日晚上開打，盧秀燕邀約大家來看球。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

職棒中信兄弟26日晚上在台中洲際棒球場開打，進行今年主場開幕戰，將出戰去年冠軍Lamigo桃猿隊，由台中市長盧秀燕開球，盧秀燕25日在臉書分享與兄弟當家球星彭政閔等人合拍影片，號召球迷參加限時抽獎活動，她還特別tag電視台主播妹妹盧秀芳，邀她一起進場看球。盧秀芳回應「我願意！幫我請假」，姐妹倆有趣互動，大批粉絲紛紛按讚分享。

盧秀燕昨天在臉書上傳與中信兄弟人氣球星「恰恰」彭政閔、「周董」周思齊、「紅龜」陳江和的趣味互動影片，並舉辦限時留言抽獎活動，只要貼文按讚並tag一位朋友，告知抽獎好消息，就有機會獲得全球限量的彭政閔公仔以及三位球星與盧的簽名球。

影片貼出後立即吸引大量網友熱情參與，也紛紛按讚、留言。盧秀燕還特別tag妹妹盧秀芳，邀請她今晚一起到台中看中信兄弟比賽。盧秀芳立刻回應「我願意！幫我請假」，顯現姐妹倆好感情，也為職棒推升熱度。

市府指出，中信兄弟以台中為主場，不僅這個賽季安排了46場例行賽於洲際棒球場進行，更積極與市府以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」為3大合作主軸，深化雙方各層面的合作，希望將職棒賽事的觀賽人潮轉化為台中的觀光人潮，提升周邊觀光、旅遊、住宿、育樂等各項經濟效益。

運動局表示，中信兄弟推出專屬台中市民的優惠活動，包括「週三學生制服日」可以著校服或持學生證免費入場右外野，以及「週五上班族解放日」，憑身份證或可證明文件至現場購票，每人每張右外野球票折價100元。