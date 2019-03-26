一周沒便便！老翁昏倒送醫...切除30公分「發黑大腸」



▲老翁大腸呈現黑色，腸內充滿著糞便。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

太久沒排便可是要特別注意喔！高雄一名80歲老翁在家跌倒後昏倒，送到醫院才發現，已經一周沒有解便的老翁，腸道充斥著大便，已造成「糞石性大腸炎」，醫師隨即為他進行開刀，切掉了「30公分」被糞便壓到缺血壞死的大腸。

高醫附設醫院大腸直腸外科醫師謝依蒨表示，老翁當初是因為虛弱跌倒，送到醫院時，已經發高燒到攝氏39度，呈現昏迷狀態，醫生立刻安排電腦斷層檢查，發現老翁腸道內充滿著大便，研判是「糞石性大腸炎」，立即進手術室開刀，醫療團隊打開老翁腹部，果真是大腸充斥大便，其中約30公分腸道，已呈「泛黑、壞死」，併發糞石性大腸炎，立即開刀切掉了30公分被糞便壓到缺血壞死的大腸。

▲老翁大腸呈現黑色，腸內充滿著糞便。（圖／記者洪靖宜翻攝）

醫師表示，老翁再晚點就醫，大便可能撐爆腸道，併發高致死率腹膜炎、敗血症等併發症，術後老翁已經順利出院，不過還是要定時回診。

高醫附設醫院大腸直腸外科醫師謝依蒨說，老人家活動量少，是便秘好發族群，老翁自述便秘多年，被送醫前已經一周沒排便，糞便長期堆積在大腸，壓迫腸壁，造成腸黏缺膜缺血與壞死，一般人的大腸是粉紅色的，但老翁有一段都是黑的，誘發糞石性大腸炎，才會出現發燒、虛弱到昏倒等症狀。

▲在電腦斷層影像中，老翁大腸內充滿著糞便。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高醫附設醫院大腸直腸外科醫師謝依蒨。（圖／記者洪靖宜攝）

要預防便秘，民眾應養成規律運動的習慣，每天喝至少2000C.C水，多吃高纖五穀雜糧與蔬果，或含益生菌優酪乳，若是臥床老人，家屬可幫忙按摩肚子，以促進腸道蠕動，如果還是無法改善排便不易情況，建議就醫診治。

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