獨居罹癌男陷經濟困境　警訪查伸援手度難關

記者賴君欣／高雄報導

警方的查訪勤務除了維護治安外，常常也能發現社會基層裡真正需要幫助的弱勢族群。日前楠梓分局右昌派出所警員許忠信，就是在查訪勤務中得知有罹癌的獨居男子經濟陷入困境，便幫忙通報申請補助，及時伸出援手，給予幫助，讓獨居男感到社會的溫暖。

▲警方與慈善團體前往余男家中慰問，並贈予壹萬元的急難救助金，讓余男得以先解決眼前的困難。（圖／記者賴君欣翻攝）

楠梓分局右昌派出所警員許忠信日前在勤區執行查訪勤務時，接獲民眾告知區內有一名平時靠著領取低收入補助金維生的余姓獨居男子(47年次)，前陣子 因為身體不適前往大醫院就診，醫師診斷出余男罹患的是胃癌，必須定時回醫院治療，但余男並沒有能力負擔龐大的醫藥費，及需要外界的援助。警員許忠信得知此事後前往訪查，在了解余男面臨的困境之後，立即通報民間慈善團體申請救助金。日前警方與慈善團體前往余男家中慰問，並贈予壹萬元的急難救助金，讓余男得以先解決眼前的困難。

▲ 警方與慈善團體前往余男家中慰問，並贈予壹萬元的急難救助金，讓余男得以先解決眼前的困難。（圖／記者賴君欣翻攝）

余男在求助無門之際能得到警方的關心與幫忙，心中十分感激，對於慈善團體善心義舉也非常感謝，讓他能有更多的力量去面對人生的困境。