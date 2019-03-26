讓男生回頭率超高！挑染浪漫漸層「人魚色系」　瞬間美到沒朋友

文／StyleMap



挑染有千百種，除了覺得一般髮色再也滿足不了你，想要追求頭髮層次感或是歐美範兒絕對不能錯過這篇文章，今天小編就帶大家看看挑染的更多可能性！如何能夠美到沒朋友～

漸變式挑染-髮尾挑染

將色層重點式的集中於髮尾部分，讓頭髮尾巴的卷翹更鮮明，下圖是最經典的棕色×白金～



Sun-kissed Hair salon / 艾瑞店長

看似保守的深棕黑茶底色，髮尾帶一抹冷色調挑染，像海洋中的美人魚來到陸地，想要低調但是靈氣退不去呀！

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良人髮廊 / 克里斯Chris

灰綠的底色漸層至藍綠髮尾，適合求新求變的你，尾巴的微彎都跟著髮色活潑起來了！



Sun-kissed Hair salon / Jay

縷光挑染-極細髮束挑染

以非常細緻的挑染打造精緻的髮色層次，看不出來哪裡是分界的細膩光絲。



Sun-kissed Hair salon / 艾瑞店長

若有似無的挑染，讓看到你髮色的人忍不住仔細欣賞一番，頭髮光澤和挑染亮度美到頭暈～



WHY HAIR SALON四館 / JoJo WHY4



空气概念 桃園一館 / 空氣概念-John

回頭率跟詢問度都破表的挑染真的適合染膩同髮色的你～



Sun-kissed Hair salon / 改造女神Momo

誰說挑染一定是辣妹或個性妹子的專屬權利，現在氣質的你也可以擁有！



80's STUDIO / IAN 宏華

局部挑染-內部挑染

不需要整頭漂髮，用暖棕Ｘ局部紫提亮膚色，氣質非凡～



WHY fashion hair salon 三館 / David 大衛

寶藍色藏在霧咖啡裡，就是喜歡低調神秘美！



禧歡 / Shilo 小雪

把最鮮豔的顏色藏在裡面，手一撥目光全部聚焦在你身上。



斐瑟高雄旗艦店 VISAVIS HAIR DESIGN / 斐瑟-孟夢-Moon

怕被媽媽罵最適合走著種隱藏版路線，叛逆的你只要一綁起頭髮就能與眾不同！



TOP Hair Design / Kate Huang

聚光式挑染-前方挑染

想要隨時帶個聚光燈在身上嗎？直接挑染瀏海部分是個選擇！讓在黑夜的你依然光彩奪人～



WHY fashion hair salon 三館 / David 大衛

紫色與灰色的漸層挑染，與夢幻的美人魚波浪捲實屬絕配，好像在海裡有一束光照進來那樣迷人耀眼！



雷 Hair LigHtning / Andy (蔡子葵)

各種暖色系帶入瀏海及髮尾，與深色底色形成強烈對比，誰都不敢招惹你！



Debby Hair Studio / 台北東區 Debby Designe

染髮最害怕的就是長出布丁頭，還會因色差看起來沒整理頭髮、塌塌的？挑染會是你想維持造型的好選擇喔～只要底色較深的挑染就絕對沒有這個煩惱啦！也可以看看歐美挑染，找到更多靈感！

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