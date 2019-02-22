跟肉肉臉頰說掰掰！修飾臉型必燙「韓式髮根燙」　頭油也都不會塌

文／StyleMap

想好好燙個好看的卷卻找不到方向嗎？為何韓國歐膩的頭髮都那麼好看！韓式女生卷髮大解析～今天小編就整理四個歐膩必備卷度給你！韓式仙女卷start！

美人魚卷

美人魚尾巴在水裡悠遊的姿態～讓人馬上聯想到小美人魚卡通裡在水中漂動的長髮！沒錯，韓系美人魚卷就跟卡通裡的女主角一樣夢幻！



GENIC SALON 小巨蛋店 / Mayuko 麻由子 まゆこ

頭髮同時起伏沒有旋轉的波浪卷度跟我們以往看到的大波浪不同，自己用平板夾順捲+逆捲反覆動作就可以達成，但是手殘如我還是得請設計師幫忙了！



GENIC SALON 小巨蛋店 / Mayuko 麻由子 まゆこ

美人魚卷搭配深色髮色成為音樂系氣質小姊姊！



Korewa hair salon / pua05166

中長髮也可以有這樣的卷度，修飾臉型的最佳幫手



WHY HAIR SALON四館 / JoJo WHY4

帶點淺色挑染進來，卷度不明顯，層次依舊鮮明，浪漫加倍！



WHY HAIR SALON四館 / JoJo WHY4

空氣自然S捲

常常看到韓國人髮尾的自然卷度，讓低層次的頭髮看起來更輕盈一些，看起來就像是天生的自然卷一樣！



Top 2 hair design / TOP II HAIR_殿Dan

比起整頭燙卷或燙直，其實只要髮尾微彎整體就能輕鬆有型起來！



尤拿髮藝青海館 / Vita

有這個髮型後你一定會迷上撥頭髮，因為怎麼撥都不會亂，而且更自然隨性



尤拿髮藝青海館 / Vita

用挑染增加線條感也是不錯的選擇！



尤拿髮藝青海館 / Vita

S卷比美人魚卷再隨性一些，卷度比較不那麼規則，美出不同高度



R.E hair salon / Rain髮型設計師

光是背影就美到冒泡啦～～



HIDDEN / HIDDEN / Eason

C字彎

印象中韓劇的第二女主角總是留個俐落短髮，搭配可愛C字彎，走路時卷度會隨風擺動很是可愛



尤拿髮藝 / unahair

用C型卷度也可以巧妙修飾臉型，跟肉肉雙頰說掰掰！



Korewa hair salon / 雪人Shannon

髮尾微彎的短髮怎麼樣都不會看膩



Sun-kissed Hair salon / Jay

塞在耳後再放下也不怕有奇怪的彎度了！



米蘭時尚髮型 南應大店 / Capital_U-大寫U

這個C字彎背影太好看啦～頭型瞬間立體！



NaNa hair / 費歐娜

自然蓬鬆髮

現在韓國很流行的髮根燙，髮根燙出一個弧度，頭髮永遠像是剛洗好頭好一樣清蓬鬆清爽！



GENIC SALON 西華店 / William Haung

髮根蓬鬆頭型自然好看，看起來造型度也完整許多



sieg / Sieg_Jacko

韓式髮根燙能讓你頭頂蓬鬆但是髮質依舊一極棒！



Korewa hair salon / 雪人Shannon

大家應該對這顆頭不陌生，沒錯！就是喬妹在《男朋友》劇中高層次短髮造型啦～



Amour 信義店 / ［台北大安］燙染護專門Aki （あき ちゃん）

長髮的重量會讓你一到下午頭頂頭髮就貼著頭皮嗎？試試看這個自然蓬鬆髮的髮根燙～



小林髮廊榮總店 / 陳彩瑾

用層次打造蓬鬆度，甜美歐膩誕生啦～



尤拿髮藝青海館 / Darren Chen

韓國歐膩最經典的四種卷度小編已傳授給你！不用在羨慕韓劇裡的主人翁了，你也可以成為人生女主角～快來參加2019 新年改造心願大募集，許願就有機會獲得你許願的設計師免費改造喔！變身歐膩不是夢啦～

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