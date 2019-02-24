莫蘭迪色熱潮不退！霧面「灰藍紫挑染」柔焦髮色超仙　染完瞬間顯白

文／StyleMap

小編今天帶大家直擊2019萊雅亞太趨勢創作高峰會！這場國際性髮型師交流活動，一共集結了亞洲日本、菲律賓、中國及台灣等地的4位高人氣明星設計師和IG人氣網紅，親自示範年度髮色趨勢-莫蘭迪灰色調，想近一步知道今年亞太區的流行指標髮色嗎？潮流男女們快跟緊囉！

灰棕Ｘ莫蘭迪霧綠，特殊漸變色染髮不再只是白皙膚色的人的專利啦～



▲萊雅亞太趨勢創作高峰會（圖／Stylemap提供）

莫蘭迪色系中又以莫蘭迪霧藍、莫蘭迪霧綠、莫蘭迪藕紫、楓糖斑比色最受歡迎，看到模特兒們還以為置身在時尚的東京澀谷街頭呢！



▲萊雅亞太趨勢創作高峰會（圖／Stylemap提供）

暖棕色系帶來初春氣息，活力滿點的暖男形象屢獲好人緣！



▲萊雅亞太趨勢創作高峰會（圖／Stylemap提供）

粉色系與珊瑚橘裙擺挑染，粉嫩色系層次銜接，甜到生螞蟻



▲萊雅亞太趨勢創作高峰會（圖／Stylemap提供）

女生染神秘藕紫色實在太帥了！小編在一旁被美得目瞪口呆～



▲萊雅亞太趨勢創作高峰會（圖／Stylemap提供）

灰紫漸層手刷染Ｘ日式公主切，神美吸睛髮色不當網紅也難



▲萊雅亞太趨勢創作高峰會（圖／Stylemap提供）

楓糖斑比色在光線下的光澤變化，有如電影明星般耀眼奪目



▲萊雅亞太趨勢創作高峰會（圖／Stylemap提供）

網紅離你一點都不遠！也來看看StyleMap上精彩作品吧 >>

莫蘭迪霧藍

灰Ｘ藍紫挑染，榮登潮流女生最愛髮色～



1995 Hair Salon / 珮珮

以各種藍色調挑染，加上Undercut呈現層次感，滿足男性最愛的色系與髮型！



IZUMI Hair Make / Moas (摩斯)

莫蘭迪霧綠

大人感深霧墨綠，有效調和亞洲人偏黃肌膚，顯白度UP超有感！



LAB hair salon / 魔女安柏

莫蘭迪灰感色系的玩色堆疊，道出你的獨特性，女孩不迷倒也難吶～'



WHY HAIR SALON四館 / Victor

莫蘭迪藕紫

韓國女神PONY也大愛的藕紫色系，直接幫你P上ㄧ層夢幻柔焦！



Top 2 hair design / TOP II HAIR_殿Dan

兩側剃短強調上方髮色，走在街上路人立馬聚焦！



雷 Hair LigHtning / Andy (蔡子葵)

楓糖斑比色

喜歡暖色系的人不可錯過的年度大勢-楓糖斑比色！有如冬日裡的暖陽般美好～



Amour 信義店 / ［台北大安］燙染護專門Aki （あき ちゃん）

也是歐爸染髮入門色，陽光暖男最讓人無法抗拒啦～



ART PURELY HAIR LIFE / 雷過兒 Rex Liu

看完了這麼多精彩作品，是不是也撩起大家換髮色的慾望啦？成為時尚達人一點都不難，也可以參考平台上更多特殊色作品喔！最潮男女千萬別錯過這波髮色趨勢，快手刀開啟app預約設計師吧！

VIA StyleMap