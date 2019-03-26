過期票券重生！票券商墨攻「區塊鏈再生」　票券變身虛擬貨幣

▲常常有不少民眾興沖沖買了優惠票券，卻總是放到過期，最後心疼的把它丟到垃圾桶。（圖／記者于佳云攝）

消費中心／綜合報導

常常有不少民眾興沖沖買了優惠票券，卻總是放到過期，最後心疼的把它丟到垃圾桶，根據中華民國信託業商業同業公會的統計，近10年來，每年票券市場有300億元的發行產值，但其中未被兌換使用的面額竟高達80億，現在有票券業者結合區塊鏈科技，將實體票券轉換成「魔券幣」（MoChange Token），不僅使過期票券重生，消費者還能享有更多優惠，廠商也能有效增加業績。

墨攻網路科技掌握市場上票券發行印製高達90%，擁有獨家的「即時信託出票系統」，系統年發行票券數超過1,000萬張、發行金額超過48億，超過700家合作廠商，遍及遊樂園六福村、溫泉飯店泰安觀止，五星級飯店喜來登、君悅，以及連鎖餐飲饗食天堂等知名企業，2017年更獲東森國際與精誠資訊兩大上市公司的增資。

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▲票劵商墨攻網路科技將實體票券轉換成「魔券幣」，創造消費者與廠商雙贏。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

墨攻網路科技總經理黃少風表示，「透過即將上線的過期票券回收平台，我們希望能夠成為票券界的Costco好市多。如何讓近百億未使用的票券資產化、流通化，是我們首要解決的問題」，並強調「平台運作以過期票券換點數，讓消費者再組合兌換其它消費票券外，魔券幣的發行也為平台中的VIP級會員帶來更多優惠與回饋範圍。」

黃少風也指出，運用區塊鏈的技術，魔券幣具備三大功能：「過期票券重生」讓尚未使用以及優惠過期的票券活化以及資產化；「廠商業績提升」讓提供產品或服務的廠商，有機會透過魔券幣增加業績；「消費者優惠晉升」更讓消費者端透過擁有魔券幣交易，得到更優惠的服務體驗。