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受夠了！陳菊怒告吳子嘉、謝寒冰、張友驊：絕不姑息抹黑造謠

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▲陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統府秘書長陳菊26日透過臉書憤怒表示，幾經思考，她決定針對幾位明顯逾越言論自由範疇，以不實言論一再造謠抹黑的媒體人士，委託律師提告。

總統府秘書長陳菊指出，「特定媒體、所謂名嘴及政治人物從去年底大選前就開始對我個人極盡汙衊、甚至不堪入耳的人身攻擊，選後更是變本加厲、鋪天蓋地的抹黑造謠，根據律師提供的資料，1月15日到31日東森及中天電視台的談話節目就抹黑我個人合計將近300分鐘，甚至有一集足足攻擊我40分鐘，占總節目長度幾乎一半的時間，這是系統性、組織性的毀滅個人人格與名譽，更是近年來台灣媒體最黑暗的時刻」。

陳菊憤怒表示，有人將言論自由的意涵，誤解為包括偏頗、荒謬、造假、未經查證、傷害個人及公眾利益的言論，也都應該被放任，若反制就是打壓言論自由。她痛批，「這種濫用、誤用言論自由來從中牟利的行為，往往就是嚴重傷害言論自由的真兇！我們不能坐視，更不能放任這樣的發展。面對媒體成為政爭工具，我們實在忍無可忍；面對境外勢力無孔不入的滲透、威脅，假消息、假新聞的四處流竄，我們必須起而奮戰到底。」

陳菊強調，她今天選擇向媒體人士提告，是不得不為，更是為所當為，她感嘆，縱使勝訴，個人的名譽也難以回復，因為那些抹黑資訊仍然會在網路、在耳語、在每個角落，因為輕信與無知而繼續流傳，傷害也繼續在發生，但她還是得去做，這是她個人對於面臨崩解的民主政治，以及身陷危機而不自知的台灣社會，所應該採取的必要行動。

陳菊主要針對包含吳子嘉、謝寒冰、張友驊三位名嘴提告，據了解，這次提告源自於2019年1月15日到1月31日，吳子嘉、張友驊、謝寒冰三位名嘴在「中天新聞龍捲風」及「東森關鍵報告」等政論節目中，長達半個月的時間透過不實言論抹黑，內容涵蓋輕軌、氣爆、國營事業董事長夫人為陳菊學日本料理，還提及登革熱期間，陳菊市長官邸用蚊帳包覆，「這一切不實謠言已嚴重影響陳菊個人名譽，已委請律師提告妨礙名譽」，陳菊也強調，律師費用會由本人自行承擔。

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