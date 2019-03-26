　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

川普會面納坦雅胡簽命令　正式承認以色列對戈蘭高地主權

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透社）

▲川普與以色列總理納坦雅胡會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普25日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，並簽署了正式命令，宣告美國承認以色列對戈蘭高地的主權，過去國際間普遍認為以色列佔領了這塊土地，川普此舉等於打破了50多年來的共識。

在兩人會面中，川普稱納坦雅胡「特別的人」，納坦雅胡則說川普是他「親愛的朋友」。川普在會前也在推特上提到，「今日我將採取歷史性的舉動，增強以色列自我防衛的能力，並擁有強大的國家安全，這些都是他們值得擁有的」。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在24日就推文宣布簽署命令的消息，川普也曾在21日表示，是時候該承認以色列擁有戈蘭高地主權了，「戈蘭高地對以色列和地區穩定，具有至關重要的戰略價值及安全重要性」。以色列總理納坦雅胡上任之後一直尋求華府的支持，外媒分析，由於以色列將在4月9日舉辦選舉，川普的舉動等於送給納坦雅胡一份競選厚禮。

川普此舉引起國際間譁然，包含英國、法國和歐盟等國家都表達抗議。以色列在1967年、第3次中東戰爭（六日戰爭）期間，從敘利亞手中奪下戈蘭高地，1981年通過了《戈蘭高地法》，單方面宣佈對該地區擁有主權。不過，國際上從未承認這項舉動。

川普正式簽署命令後，阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）透過埃及新聞機構「MENA」發表聲明譴責，川普的舉動無法改變該地區當前的局勢。
 

ET快訊
撞上「百萬分之一機率」！雙胞胎同母異父　妻認了：曾有一夜情
錯頻想剁手！除收回訊息...LINE一個動作跑出「隱藏版功能
韓國瑜深圳提中華民國：我是孫中山信徒！鄉民秒輸500份雞排哭

關鍵字：以色列,戈蘭高地,戈蘭高地主權,川普,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果iOS 12.2更新了！「5大實用功能」曝光　第二代AirPods終於可支援

川普會面納坦雅胡簽命令　正式承認以色列對戈蘭高地主權

習近平訪法簽「15項商業協議」　花1兆購入300架空中巴士

川普推特語錄／「沒有發現川普團隊或相關人員，與俄國共謀或合作」

2項「謬論」引爆中美貿易戰　學者批川普「經濟文盲」！

為了50萬爭吵！越南狠父怒舉7日嬰丟井斃命　妻悲痛：不責怪丈夫

住房女頭被「重擊砸爆」　馬桶蓋破碎丟床邊　朋友開門嚇壞…

同性伴侶首例！台灣男為日本男非法滯日25年　「實質關係」獲在留特別許可

加薩罕射「自製長程火箭」　命中120公里外以色列房屋…7人炸傷

澳洲達爾文港租給中國99年　3年就反悔「愚蠢的交易」

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

史上最噁酒駕！不滿被酒測　當場大號...手挖屎丟員警臉

蘋果iOS 12.2更新了！「5大實用功能」曝光　第二代AirPods終於可支援

川普會面納坦雅胡簽命令　正式承認以色列對戈蘭高地主權

習近平訪法簽「15項商業協議」　花1兆購入300架空中巴士

川普推特語錄／「沒有發現川普團隊或相關人員，與俄國共謀或合作」

2項「謬論」引爆中美貿易戰　學者批川普「經濟文盲」！

為了50萬爭吵！越南狠父怒舉7日嬰丟井斃命　妻悲痛：不責怪丈夫

住房女頭被「重擊砸爆」　馬桶蓋破碎丟床邊　朋友開門嚇壞…

同性伴侶首例！台灣男為日本男非法滯日25年　「實質關係」獲在留特別許可

加薩罕射「自製長程火箭」　命中120公里外以色列房屋…7人炸傷

澳洲達爾文港租給中國99年　3年就反悔「愚蠢的交易」

台指期重挫後吹反彈號角　開漲50點力拚站回10500點關卡

宜蘭行健溪「血流成河」！　環保局找到元凶開罰

台大校長遴選檢討報告「昨天到期！」　教育部下班前未收到

白繳多年保險費卻拿不到理賠金　保戶容易敗訴2大關鍵　　

賴清德悄悄推新書《用行動帶來希望》　記錄493天內閣挑戰

氣質人妻偷吃17歲小鮮肉...「少這一味」讓她著迷！老公還幫提告

美到想收藏！會變色的精油唇頰霜，還看得見一片片花瓣

快訊／08：15花蓮規模3.0地震　最大震度3級

群校大戰再起！《英雄聯盟》LSC校園聯賽例行賽火熱回歸

瘋電影／私刑制裁　真的有人罪該萬死嗎？

史上最噁酒駕！不滿被酒測　當場大號...手挖屎丟員警臉

國際熱門新聞

派對被吼滾出去！男貼地駕機想撞..

馬桶蓋破碎床邊　女子頭部重擊亡

為錢爭吵！越南父怒舉7日嬰丟井..

澳達爾文港租中國99年　反悔認..

日本地鐵時刻表竟是用Excel..

蘋果iOS 12.2更新　增加..

加薩射長程火箭　以色列7人傷

宣導素食卻偷吃魚　網紅自爆停經

存在地球1億年！市場驚見古老魚..

澳童吃雞肉捲癱瘓　肯德基賠2億

「超胸」混血女模靠仙氣圈23萬..

同性伴侶首例！台灣男為日本男非..

習近平訪法　1兆購入300架空..

女大生遭3男性暴力　報案反被警..

更多熱門

相關新聞

川普：調查證明川普團隊沒通俄！

針對通俄門的「穆勒調查」終於告一段落，結論未發現川普總統通俄的證據；川普這兩天難掩好心情，繼昨天早晨興奮高喊「美好的一天」透露端倪後，今天一早他再度引述相關報導，重申自己的清白。

學者：川普經濟文盲　引發貿易戰

加薩射長程火箭　以色列7人傷

穆勒報告無通俄證據　川普爽翻了

女飼主探望2比特犬　遭活活咬死

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 東森房屋 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

母雞產下2層殼「花生蛋」！

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

美國直擊／蘋果推出Apple Card

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

44億訂單公開透明　K律師解析諷韓

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

百萬分之一的機率！雙胞胎同母異父

牡羊開始說謊是變心症狀

男器官「詭異融合」尿出菜渣醫嚇傻

八爺刺胸口堅開光　他遇劫差點掰

女控險遭性侵！當事男曝有談價碼

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面