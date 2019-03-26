粉專貼舊文指芬普尼標準放寬　農委會「嚴抓假消息」氣到報警

▲去年爆發芬普尼毒雞蛋事件，一度引發消費者恐慌。（資料圖／台北市衛生局提供）

生活中心／台北報導

政府持續打擊假消息！農委會防檢局指出，臉書社團「靠北台獨」與「釣魚台是我們的！」重貼舊新聞，稱「芬普尼標準將放寬100％」為不實消息，依照動物產品中農藥殘留容許量標準，芬普尼殘留標準自始即訂為0.01ppm，無放寬雞蛋殘留標準，消息已影響雞蛋產業，目前移送警方偵辦，遏止謠言。

防檢局表示，鑑於黃豆、玉米、小麥等可製成飼料的穀物，在國外種植時可使用芬普尼，可能在製成飼料被雞隻吃下肚後形成殘留，因此，國際上均針對雞蛋訂出芬普尼殘留標準，包括國際食品法典委員會（CODEX）為0.02ppm、日本為0.02ppm，美國則為0.03ppm。

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▲▼臉書社團「靠北台獨」、「釣魚台 是我們的！」22日重貼舊文。（圖／翻攝自臉書）

「針對違規使用的業者會依規定裁罰，維護消費者安心吃蛋的權利！」防檢局指出，即使衛福部已訂定雞蛋芬普尼殘留標準，雞農仍不得使用芬普尼於產食動物，同時，芬普尼已列為養禽場例行檢驗項目之一，自107年1月1日至108年3月5日止，防檢局已監測雞蛋芬普尼檢驗533件，1件不合格，合格率為99.8％。

防檢局提醒，假新聞及假訊息會擾亂社會安寧及民生穩定，網友不要散布流傳，防檢局亦不排除背後是特定人士刻意的操作，面對假錯新聞及訊息絕不寬待，除立即提告之外，更希望能遏止這種歪風，以正視聽，以儆效尤。