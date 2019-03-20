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讓愛從門市出發！屏基攜手小7打造「失智x高齡」友善課程

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▲▼ 屏基攜手7-ELEVEN打造「失智 x 高齡」友善課程 。（圖／業者提供）

▲今年將課程內容擴大為「高齡模擬體驗」，讓店員能更加瞭解高齡長輩們所需的協助。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣自2018年正式進入高齡社會。對此，屏東基督教醫院和7-ELEVEN透過「把愛找回來─及早救智」計畫合作， 今年將朝「高齡友善」的方向更加深化，致力讓「友善」行動從門市出發，進而對社會大眾產生正向影響力，對失智症患者以及高齡長輩都能以友善而正確的方式應對。

屏基與7-ELEVEN為達成「及早救智」的合作目標，持續打造失智友善環境，2018年起讓7-ELEVEN門市店員接受「失智友善課程」，成為社區守護失智症長者的一份子，由屏基所設計的「失智友善課程」，將失智症患者可能出現的精神行為症狀，融入日常生活情境。

7-ELEVEN表示，與屏基合作的「及早救智」計畫邁入第五年，去年起於屏東地區的門市展開「失智友善課程」，已有近200位門市夥伴接受過課程訓練，今年更與屏基合作落實「友善就在門市裡」，要讓門市進一步成為高齡友善的消費環境，透過讓門市夥伴穿上仿老體驗裝備，體會身體老化狀況，以同理心對待長輩，在門市可即時協助有需求的長輩。

屏基與7-ELEVEN合作的「把愛找回來」愛心零錢捐，已進入最後一個月的募款期，期盼社會大眾透過手邊的小額零錢支持「及早救智」計畫，打造對失智症以及高齡者高度同理且友善的環境，每個人都可以是付出友善的行動者。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,屏東基督教醫院

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