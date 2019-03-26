美國直擊／蘋果推出Apple News+　300元爽看300本雜誌「第1個月免費」

記者洪文／美國加州聖荷西報導

蘋果電腦在舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）舉辦「春季發表會」宣布，推出出版串流平台Apple News+，未來將提供娛樂、時尚、教育、科技、體育、商業等報導內容。

▲2019蘋果春季發表會，賈伯斯劇院入口及會場內部。（圖／記者洪文攝）

蘋果CEO庫克表示，Apple News在3年前推出，可以根據內容價值，帶來受到重視、具有權威的消息，新聞關鍵重點在於信任度，Apple News已是新聞第一App，成為上百萬人瀏覽的軟體，保持訊息的清楚，針對興趣，出版的來源，或是有訊息的內容，也可以選編娛樂、體育重要活動，

但是庫克有感於實體書店有很多主題的雜誌，但是通常只能買一、兩本，因此現在要把雜誌帶到Apple News來，推出Apple News+，集結娛樂、時尚、教育、科技、體育、商業、健康、生活、旅遊、美食等超過300本雜誌，可以全部帶回家，甚至是數位雜誌《浮華世界》等，以及《洛杉磯時報》、《華爾街日報》全部收錄。

根據每個用戶的興趣推薦雜誌，同時也有根據蘋果編輯人工選編的雜誌的推薦。此外，蘋果也重視內容的排版，不管是在iphone、ipad螢幕的大小有不同編排，特別是ipad有更好的效果。而且庫克強調，重視每個用戶的隱私，「蘋果並不知道你讀的是什麼，也不允許廣告商去追蹤你！」

蘋果估計，超過300份實體雜誌全買下來要花費8000美金，如今只要9.99美金（約300元台幣），而且所有家庭成員都可以分享，不用額外收費，今天就可以使用，第一個月是免費的，首先會在美國推出，接著在加拿大推出英文、法文版，屆時會再加入30多家加拿大媒體，後續會再進軍英國，瞄準歐洲市場。

這場春季發表會在加州庫帕提諾（Cupertino）的蘋果新環形總部「賈伯斯劇院」（Steve Jobs Theater）舉行，以「好戲登場」（It’s show time）為主題。相較於過去以「硬體」為主角，新款iPad、iMac和無線耳機AirPods前一陣子便以新聞稿發布，這次發表會則是把光環多留給「軟體」，向外界介紹全新訂閱服務，足見蘋果對服務事業的重視。

