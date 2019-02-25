全球首款5鏡頭手機Nokia 9 PureView亮相、售價免2.2萬元

特約記者洪聖壹／綜合報導

HMD Global稍早在MWC 2019展前當中，持續強調“Pure Android"的Nokia手機，除了宣布旗下Nokia手機將正式支援Android Pie之外，同時發表售價35美元的Nokia 210功能型手機、僅售99美元的5.45吋手機Nokia 1 Plus、6.2吋水滴螢幕Android One手機Nokia 4.2(139美元)、內建Google AI按鍵的Nokia 3.2(169美元)，還有全球首款5蔡司認證鏡頭手機Nokia 9 PureView。

Nokia 9 PureView 配備5.99吋2K解析度螢幕，顯示比例18:9，透過大猩猩第五代康寧玻璃包覆手機正面跟背面，採用6000系列鋁合金中框，最大特色就是5鏡頭拍攝模組，其中透過3組黑白、搭配2組彩色鏡頭，達成相機等級的人像景深、全景風景拍攝等效果，相關鏡頭組成如下：

1.3顆單色鏡頭為 1200萬畫素、光圈f / 1.8

2.2顆1200萬畫素彩色鏡頭、光圈f / 1.8 RGB

3.1顆3D ToF深度偵測模組

4.自拍鏡頭為 2000萬畫素、光圈f / 1.8

Nokia 聲稱除了跟蔡司配合之外，也跟高通密切合作，深度結合高通S845的ISP、DSP、CPU、GPU晶片，透過所謂Tetracell像素分級技術，將四個畫素組合成一個畫素、達成一張超高畫值的照片，適合各種尺寸裁切，並且同時跟Adobe、Google合作，深度整合Lightroom跟Google Photo。

Nokia 9 PureView本身是Android One手機，出貨即搭載原生Android Pie，大小為155 x 75 x 8 mm、重172 g，電池容量3320mAh，支援無線充電、螢幕下指紋辨識，初期提供午夜藍一個顏色，6GB、128GB版本僅售699美元，折合台幣近2.2萬元，即日起在歐洲開放預售。