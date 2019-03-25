韓國瑜「帶職參選」總統合法？　內政部回應了

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜民調始終居高不下，藍營基層力拱他參選2020總統的聲浪不斷。在不辜負高雄市民的情況下，外界評估韓國瑜有可能「帶職參選」。對於市長是否能帶職參選，負責相關業務的內政部民政司副司長鄭英弘接受《ETtoday》採訪時回應，法律上並無限制帶職參選，若市長任期未過半辭職或當選其它公職，缺額須在3個月內補選。

中選會代理主委陳朝建則表示，中選會係辦理選務之法定機關，必須中立，故依法並不評論所掌選務以外之事項。