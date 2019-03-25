急診醫師蘇世揚出版音樂書 彈唱人文關懷的搖滾曲調

▲台南市立醫院急診部主任蘇世揚醫師，耗時8年的創作，終於在今年出版音樂書專輯。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「玫瑰墓」樂團成軍13年，耗時8年的創作，終於在今年出版音樂書專輯；擔任主唱與詞曲創作的台南市立醫院急診部主任蘇世揚醫師表示，131首創作歌曲，都依真實故事為背景創作而成，彈唱出醫療工作裡所遇到的患者或家屬的故事。

「玫瑰墓」取自「玫瑰木」諧音，它是原聲樂器木吉他的重要材料，蘇世揚說，取名「玫瑰墓」，是隱喻生命美好可貴，但終究要面對死亡。而他的創作也充滿對生、老、病、死、人文、社會、親情的省思與關懷，是以醫學視角彈奏出人文關懷的搖滾曲調。

急診室醫師平常工作是白班與大小夜輪值，除了要面對各種患者，以及與死神拔河的時間壓力，勤務勞動力大，更要面臨輪班工作調整時差。蘇世揚說，決定為「玫瑰墓」出版音樂書，開始一連串瘋狂的錄音工程，是他耗費精力、犧牲家庭、生活下的血汗結晶。

音樂書裡的「歇斯底里的無奈」，談的是4個不同主角各自演繹精神疾病的無奈。而「沙漏」則是以沙漏比喻人的身體，當沙子流盡，一生也將到盡頭，談的是癌末患者的故事。「拾荒的小孩」是一位在急診室角落裡哭泣的小女孩，人生面臨酒精性肝硬化的父親，與驟逝的拾荒阿嬤的故事。至於「回憶的抽屜」，則是蘇世揚描寫忘年之交¬¬—李伯對亡妻的思念，也是蘇醫師對李伯的思念。

早期「玫瑰墓」會到音樂餐廳演唱，目前轉型為「音樂演講」的模式，搭配事件照片、歌詞、及投影片撥放，再現場演唱，讓聽眾更融入情境，不少聽眾沉浸在音樂氛圍裡而深受感動。