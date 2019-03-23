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開心拿到正妹女警電話！他撥出去「聽完19字」崩潰秒掛...笑噴全網

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▲▼男網友告白女警。（圖／翻攝自告白警察）

▲男網友告白女警被打槍。（圖／翻攝自告白警察）

地方中心／南投報導

粉絲有5萬多的「告白警察」臉書粉絲團16日有男網友PO文指出，到南投信義分局辦理入山證，看見一名女警非常親切、笑容甜美，因此要了電話，沒想到回撥時竟然是男警，讓他心碎哭喊「我要這女警的專屬聯絡方式啦」。許多網友看完後紛紛留言，「把自己變治安人口，她就會來跟你要電話了。」笑噴其他網友。

男網友投稿「告白警察」代號16456貼出照片寫道，辦理入山證時看到綁著馬尾、咩咩頭瀏海的女警笑起來很美，且態度也非常親切，離開前鼓起勇氣跟她要了電話，沒想到對方爽口答應，在白紙上洋洋灑灑了寫下號碼；過幾天興奮撥打了號碼，居然是一個男生接的「信義派出所警員XXX您好很高興為您服務」，瞬間崩潰秒掛電話。

他吶喊，「我要這女警的專屬聯絡方式啦！」PO文希望大家可以幫忙。許多網友看完後紛紛出主意，「先探聽她的區域，成為她的治安顧慮人口，自然就會找你要電話了！化被動為主動，加油」、「巴結一點，去當志工啊」、「什麼年代要什麼電話啦，是要Line」。

對此南投縣警局表示，感謝民眾對這名女警的肯定，不會干涉網路告白以及女警的私人隱私。

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關鍵字：告白警察,女警,馬尾,電話

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