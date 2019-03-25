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半夜不給騎機車外出竟縱火燒屋　母親求情獲輕判2年

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▲放火,縱火,燒房子。（圖／視覺中國）

▲嘉義江姓男子因母親不給騎機車外出，竟縱火燒屋。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義縣中埔鄉江姓男子，日前在凌晨3點半左右突然睡醒，竟要騎機車外出找女友，母親不願交出鑰匙，江男竟不顧家人還在睡覺，竟在屋內縱火，還好被母親緊急發現撲滅。一二審均判刑4年6月，更審因母親求情而改輕判2年。案經上訴，最高法院25日駁回定讞。

判決指出，曾有毒品、違反森林法前科的江姓男子，因長期經濟、工作等壓力問題，平日就有服用安眠藥的習慣。而本案發生於2016年5月底，江男服藥後在家睡覺，結果竟在凌晨3點半左右醒來。江男一醒來，就打算騎母親的機車外出找女友，母親不准，不願交出鑰匙，母子爆發口角。江男氣不過，關到自己房間內。

江男不顧家中母親、妹妹、弟弟一家4口，合計共6人還在睡覺，竟將房間中的信紙、雜誌、報紙等全都堆在木桌椅旁，並以打火機、報紙引火，火勢除燒毀紙張外，更延燒到木桌，發出燒焦味。還沒睡著的母親聞到焦味後，前來查看，緊急潑水滅火，並報警處理。警消人員趕到現場，逮捕江男，檢方依照可處無期徒刑或7年以上有期徒刑的「放火燒燬現供人使用住宅罪」提起公訴。

法院審理時，江男否認犯罪，辯稱當天因服用安眠藥後，昏昏沉沉，行為時失去辨識能力。但一二審法院均認定江男縱火僅燒毀木桌，未造成房屋更嚴重損害，故成立「放火燒燬現供人使用住宅未遂罪」，且江男行為時並未受藥物影響，仍需負責，因此一二審均將他判刑4年半。

案經撤銷發回，台南高分院更一審時，江男母親求情，懇求法官輕判。另外更審法院也認為江男所犯情節輕微、但刑罰過重，因此依「情堪憫恕」規定減刑，僅判刑2年。案經上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

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關鍵字：法律,人權,縱火,母親,機車,鑰匙,三審,求情,最高法院,定讞

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